Poutine a reconnu le Donbass et Lougansk. La clé 48 heures est devant nous

Reconnaissant une république séparatiste, le Kremlin a rejeté l’accord de Minsk. La Russie est devenue l’agresseur de facto et a perdu son statut fortement gardé depuis 2015 – un parti non aligné. C’est un vilain pays.

Vladimir Poutine s’est adressé au peuple et a signé un décret reconnaissant les républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk. Mardi, il sera ratifié par la Douma et le Conseil de la Fédération. Cela permettrait au Kremlin de fournir une assistance militaire officielle à ces zones. Le président a également chargé le ministère des Affaires étrangères de discuter avec leurs autorités de l’établissement de relations diplomatiques officielles.

Avant de livrer son message, il a tenu une réunion du Conseil de sécurité où la question a été discutée. Les orateurs sont tour à tour les chefs du FSB, du renseignement étranger, des affaires intérieures, de la défense et de la diplomatie. Ils soutiennent collectivement une motion visant à reconnaître le DNR et le LPR comme souverains dans les limites fixées par leur constitution, et non sur ceux qu’ils contrôlent réellement.

Ukraine. « Pays d’automne, marionnette »

Le message de Poutine est long, plein d’émotion et d’accusations contre Kiev. Il y présente une image de l’Ukraine comme un État en faillite, brisé même à plus grande échelle que la Russie. Gouverné par des oligarques, des nationalistes et des néonazis. À ses yeux, le gouvernement ukrainien est un « régime » qui a non seulement pris le pouvoir de manière sanglante en 2014, mais a également transformé l’Ukraine en une marionnette. Les ennemis de Moscou ont transformé Kiev en une colonie et l’utilisent comme plate-forme pour assiéger la Russie. La plus grande menace, selon les termes du président russe, est l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. « Il menace d’une attaque surprise contre notre pays », a-t-il déclaré. « Il n’a fallu que cinq minutes au missile pour atteindre notre cible. »

« Si nos ancêtres en avaient entendu parler, ils ne l’auraient pas enduré », a affirmé Poutine, ajoutant que l’Ukraine a été « créée par Lénine » et « n’a pas d’État propre ». Il soutient que Moscou a montré son soutien à une république comme l’Ukraine même après l’effondrement de la « Russie historique » (c’est-à-dire l’Union soviétique). Pendant ce temps, se plaint-il, il ne reçoit aucune gratitude ou respect de Kiev. Les relations avec la Russie sont rompues et la langue russe est expulsée des écoles. « C’est de la dérusification », a déploré Poutine. Dans le Donbass, en revanche, « près de 4 millions de personnes ont vécu un génocide simplement parce qu’elles n’ont pas soutenu le coup d’État et se sont opposées au néonazisme et au nationalisme ». C’est la raison de la nécessité d’apporter son aide aux républiques fraternelles.

Immédiatement après le discours et la cérémonie de signature du décret sur la reconnaissance de la république, Poutine a ordonné au ministère de la Défense de « maintenir la paix dans la DNR et la LPR avec l’aide des forces armées russes ». Officiellement, y envoyer des troupes humanitaires, voire pacifiques, et en fait c’était une couverture pour une intervention militaire.

Feux d’artifice à Donetsk et Lugansk

Dès que Poutine a annoncé sa décision, des feux d’artifice ont explosé à Donetsk et Lougansk. Et il a été immédiatement critiqué par les dirigeants occidentaux, du Premier ministre britannique Boris Johnson à l’OTAN, en passant par le secrétaire général de l’ONU et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell (« C’est un coup porté à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, éliminant une solution pacifique au conflit »). Personne ne doute que la Russie vient de violer l’accord de Minsk.

C’est le premier résultat de la décision de Poutine. Ainsi, le Kremlin a concédé sa défaite, car la mise en œuvre de l’accord de Minsk était un axiome de sa position. La Russie a perdu la carte du Donbass, qu’elle jouait depuis 2015. C’est cette carte qui a permis à Kiev d’avoir un dialogue direct avec les autorités séparatistes et légalisé le statut particulier des deux républiques. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a déclaré qu’en choisissant une solution basée sur la force, le Kremlin détruisait le processus de paix, y compris le format normand.

Dès lors, la deuxième conséquence est l’abandon de la solution diplomatique au conflit. La Russie est devenue l’agresseur de facto et a perdu son statut fortement gardé depuis 2015 – une partie non alignée qui, avec l’Allemagne et la France, a pris part au processus de paix. Officiellement, il défendra définitivement sa décision, invoquant la nature juridique de la décision et des raisons humanitaires. Mais en fait, il est devenu un État voyou qui viole la souveraineté et l’intégrité territoriale de ses voisins. Peu importe comment et quand le conflit se terminera et que les parties reprendront les pourparlers, il sera difficile pour la Russie de le faire pays coquin devenir un partenaire politique et commercial occidental fiable.

Poutine bouge. Le budget le couvrira-t-il ?

Au moment de décider du plan B, c’est-à-dire d’intervenir dans le Donbass, Poutine a opté pour la logique du « sinon maintenant, quand ? ». Les sanctions occidentales annoncées sont incluses dans le coût. Le Kremlin admet que cela arrivera. Lorsque Poutine a pris la parole, la bourse avait déjà réagi : les actions russes et le rouble ont chuté. Désormais une étape côté Ouest et un test de régularité pour les défenseurs de l’Ukraine. L’option nucléaire serait le blocus de Nord Stream 2. Il serait également douloureux de frapper le système bancaire, la dette extérieure, les entreprises stratégiques de matières premières, et en même temps des sanctions personnelles, qui toucheraient l’entourage immédiat de Poutine.

En première réaction, l’administration Joe Biden a décidé de lancer un paquet contre les séparatistes, à savoir une interdiction des opérations financières avec la DNR et la LPR. « Nous sommes prêts à réagir rapidement », a déclaré l’ambassade américaine à Varsovie. Jen Psaki a ajouté: « La prochaine étape concerne les sanctions douloureuses que nous avons mises en place avec nos alliés. »

Après tout, le conflit serait compliqué, juridiquement aussi. La République de Donetsk et de Lougansk ne sera reconnue que par la Russie, peut-être quelques autres de ses pays dépendants. Ils resteront un quasi-État avec un statut similaire à l’Ossétie du Sud et à l’Abkhazie, où la Russie a pratiqué cette opération. Ils rejoignent un ensemble de para-États dépendants de la Russie, comme la Crimée annexée ou la Tchétchénie tranquille, sans oublier la Biélorussie constamment subventionnée. Le budget russe était également grevé par des contingents au Haut-Karabakh et en Syrie, et des troupes de « paix » en Transnistrie. L’expansionnisme coûte de l’argent, la question est donc de savoir si le budget le couvrira dans les conditions des sanctions annoncées.

Au final, le Kremlin a été contre-productif. Non seulement il n’a pas détruit l’Ukraine, mais il l’a également consolidée. Le président Volodymir Zelenskiy a prononcé un discours après minuit, déclarant : « Nous sommes en février 2022, pas en 2014 ». Il a souligné que l’Ukraine ne respectera pas les règles écrites par la Russie, ne peut être provoquée et croit toujours en une solution politique.

Le temps de réagir. La clé est de 48 heures

Poutine a réalisé une réunification sans précédent au sein de l’OTAN malgré la dissidence interne. Même le président turc Recep Erdoğan a condamné l’empiètement des troupes russes dans le Donbass. La partie orientale n’avait jamais été renforcée militairement et les pays scandinaves n’envisageaient pas sérieusement de rejoindre l’Alliance.

Une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU s’est tenue mardi soir, bien que dans ce forum, vous ne puissiez compter que sur la discussion, car la Russie dispose ici d’un droit de veto. En revanche, une résolution de condamnation peut – comme il y a huit ans – être adoptée par l’Assemblée générale. A ce moment-là, la position de l’Ouest sera probablement formée, et les prochaines 48 heures seront très importantes. Peut-être, cependant, que Blinken parlera à Lavrov, la Maison Blanche ne rejette pas ce plan. Washington est déterminé sur les sanctions, mais il reste à savoir si « l’option nucléaire » est en jeu, ou si l’Occident attendra qu’une autre « ligne rouge » soit franchie – par exemple, que la Russie entre en territoire contrôlé. par les troupes ukrainiennes. Après tout, cela n’a fait que « vérifier » l’avenir de l’Ukraine, la sécurité en Europe et la crédibilité de l’Occident.

