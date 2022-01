Elisabetta Belloni, qui est-elle ? Orientation politique, salaire, vie personnelle, mari et enfants

Elisabetta Belloni, qui est : une personne qui est née et a grandi dans le domaine de la diplomatie italienne et internationale. Officiellement en dehors de tout contexte et position politiques, il se définit « Fier de ne pas avoir de matrice politique ». Son nom est sorti à l’occasion de l’élection présidentielle de la République de 2022

Elisabetta Belloni : orientation politique

Officiellement Elisabetta Belloni n’appartient à aucun parti politique en particulier. Il a occupé des postes institutionnels auprès de gouvernements de droite et de gauche. C’est considéré comme un profil politique « Indépendant ». Son parcours politique, institutionnel et diplomatique a toujours été neutre.

Par conséquent, le vôtre est orientation politique qui devrait être considéré par « technique », parce que Belloni a toujours refusé d’extérioriser les affiliations ou les préférences politiques. Dans une interview en mars 2007, il a déclaré: « Je suis fier de ne pas avoir de matrice politique. Voici des collègues à droite, des pairs à gauche et quelques-uns clairement institutionnalisés. Je suis très fier de me dire institutionnel. »

Elisabetta Belloni : salaire

Dans le domaine diplomatique, premier degré de carrière, secrétaire d’ambassade, assure un salaire de 62 000 euros par an, 5 000 brut par mois. En ont bénéficié 328. Au niveau supérieur, à savoir le chef de section (il y en a 161 en service), le salaire est passé à 81 000. Pour les 264 membres du conseil d’ambassade, le salaire atteint 174 000 euros, tandis que pour les 207 ministres plénipotentiaires, il monte à 240 mille, qui s’applique officiellement également aux 25 ambassadeurs et secrétaires généraux Élisabeth Belloni.

Elisabetta Belloni: vie personnelle

Élisabeth Belloni né à Rome, (1er septembre 1958). Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale depuis le 5 mai 2016. Il a licence en science politique à l’Université libre internationale des sciences sociales Guido Carli (Luiss) à Rome en 1982.

Dans son curriculum vitae, il est dit qu’il a parlé quatre langues (anglais, français, espagnol, allemand) et parmi les récompenses qu’il a également reçues Légion d’honneur en France.

Sa carrière professionnelle a commencé comme diplomatique en 1985. Il a occupé des postes à l’ambassade d’Italie et à la représentation permanente à Vienne et à Bratislava, ainsi qu’à la direction générale du ministère des Affaires étrangères. De novembre 2004 à juin 2008, il a dirigé la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. En février 2014, il a été promu ambassadeur et, depuis juin 2015, il est chef de cabinet des ministres des Affaires étrangères Paolo Gentiloni. En avril 2016, il a été nommé Secrétaire général du ministère des Affaires étrangèresi et a pris ses fonctions le 5 mai.

En mai 2021, il a été nommé par Draghi chef des services secrets d’État, la première femme à occuper ce poste dans l’histoire des services secrets italiens.

Belloni : mari et enfants

Elisabetta Belloni est mariée à Giorgio Giacomelli, décédé en février 2017. Il n’y a aucune information publique concernant les enfants possibles. En ce qui concerne la figure de son mari, on sait que Giacomelli est un Ambassadeur d’Alloy, avec plus de 30 ans d’expérience diplomatique de haut niveau et a également servi dans des régions telles que la Syrie et la Somalie. Tout au long de sa carrière, il a été chef de l’Agence palestinienne pour les réfugiés et directeur général du Département de la coopération au développement au ministère des Affaires étrangères.