Dembele va subir une intervention chirurgicale et sera absent pendant quatre mois | sport

Avec le maillot de la France ou le maillot de Barcelone, quelque chose ne change pas chez Dembele : il est blessé. Samedi dernier, l’ailier n’a pas pu terminer le match entre son équipe et la Hongrie. Il n’a joué que 30 minutes. Au départ, l’équipe de France était optimiste. Or, suite à des tests effectués ce lundi, la Fédération française a annoncé que Dembélé, 24 ans, ne pourrait pas continuer aux Championnats d’Europe. « Le temps de récupération ne correspond pas à leur longévité dans le groupe qui joue actuellement l’UEFA Euro 2020 », a rapporté la fédération. Et ce mardi, Barcelone a communiqué l’étendue de la blessure du Français : « Il a eu une désinsertion du tendon du biceps au genou droit et a dû subir une intervention chirurgicale. » Le club n’a pas annoncé combien de temps le Français serait inactif. Les sources médicales consultées estiment que Dembele sera absent pendant environ quatre mois. Une nouvelle blessure alors qu’il semble avoir laissé son chemin de croix à l’hôpital.

Plus d’informations

La situation met en péril l’avenir de l’agresseur. Son contrat avec Barcelone expire en 2022. « Nous sommes en négociation avec Bara, mais il faut y aller doucement. Ce n’est pas la seule option qu’Ousmane a », assuraient-ils il y a quelques semaines depuis le milieu français. « Les joueurs veulent rester à Barcelone. Nous n’avons aucun doute. Mais les représentants ont fait leur travail. C’est normal. Maintenant, avec le problème des blessures, nous sommes confrontés à un scénario différent », expliquent-ils dans les bureaux du club Bara.

Barcelone a signé Dembele à l’été 2017 suite au départ soudain de Neymar. Il a payé au Borussia Dortmund 105 millions, plus 40 en variables (avant l’arrivée de Coutinho, 120 plus 40, la signature la plus chère de l’histoire du club), malgré le fait que Marc Bartra, son coéquipier allemand, ait déconseillé de fusionner avec la direction technique de Barcelone. Barra a raison. Mauvaises habitudes, mauvais amis, mauvais comportement. Lors de sa première saison au Barça, il s’est blessé deux fois (132 jours) ; dans le second, trois (86) ; et le troisième, quatre (294). Ni la conversation avec Abidal ni les supplications répétées de sa mère pour qu’il change ne l’ont aidé. Aussi des suggestions de ses collègues.

La saison dernière, cependant, Dembele a surpris tout le monde à Bara. Peur de s’inquiéter de l’avenir de sa carrière, le Français a changé de vie. Elle engage des cuisiniers, des préparateurs physiques et des kinésithérapeutes. Une meilleure nourriture, plus d’entraînement et plus de toilettage. Il avait deux blessures dont une musculaire. Il a été absent pendant 22 jours. Il est accroché au Barça (44 matchs, 11 buts et 5 passes décisives) et sa saison porte ses fruits : Deschamps, en mars, le rappelle en équipe nationale deux ans et demi plus tard. Et maintenant : le Championnat d’Europe.

Il a joué une minute contre l’Allemagne et a fait le break contre la Hongrie. Son avenir est encore une fois un mystère. À Barcelone, cependant, ils ne veulent pas changer leurs plans. « C’est un jeune joueur, nous ne pouvons pas le laisser partir. Bien sûr, maintenant, ce sera plus facile de négocier un nouveau contrat », ont-ils conclu au club de Bara. A Bara, ils ont ligoté Agüero et Depay et croient qu’ils peuvent convaincre Messi, ils attendent le rétablissement d’Ansu Fati, ils voulaient se débarrasser de Griezmann, Braithwaite et Trincao, mais ils ont quand même fait confiance à Dembele.

