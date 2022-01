Ligue des Nations : De Pogba et Kanté à Benzema et Mbappe | sport

« Nous manquions de fierté et étions féroces », a déclaré Didier Deschamps, expliquant la défaite de la France contre la Belgique lors du premier tour de la demi-finale de la Ligue des Nations jeudi à Turin. Quand quelqu’un en conférence de presse lui a immédiatement demandé d’expliquer la raison du retour de 2-0 à 2-3, l’entraîneur a changé un verbe transitif en un autre : « Nous montrons de la fierté et de la férocité ».

Le discours unidimensionnel – de l’émotion pure – de l’entraîneur de l’équipe au plus grand potentiel au monde était aussi sombre que transparent. L’ordre français est l’ordre défensif. Pour attaquer il n’y a pas plus d’entraînement que celui improvisé par les individus qui composent l’avant-garde. Comme le dit Raynald Denoueix, entraîneur de Nantes et de la Real Sociedad : « On confond travail collectif et travail défensif ; Et ce n’est pas toujours pareil. »

Si le travail de Deschamps consiste à coordonner 11 joueurs pour les empêcher de marquer, alors Pogba, Griezmann, Mbappe et, en fait, Karim Benzema. A 33 ans, l’attaquant madrilène est passé d’une mise à l’écart pendant six ans pour des raisons judiciaires – alors que le procès qui déterminera l’étendue de son implication dans l’affaire de chantage criminel du footballeur Mathieu Valbuena est finalisé – à celui d’un maître stratège dans opérations de but. Dont la rentrée face à la Belgique, qui a commencé par l’un des plus beaux buts vus cette saison.

Meilleur buteur de l’équipe lors du Championnat d’Europe, avec quatre buts, Benzema a approfondi son influence lors d’une soirée qui a révélé l’effondrement croissant de la structure défensive qui a caractérisé la France ces dernières années. Le changement de schéma que Deschamps a tenté de couvrir la fuite, du 4-3-1-2 au 5-2-1-2, n’a pas bloqué l’espace entre Varane et Pogba pour ajouter à l’espace et au sentiment de vulnérabilité. [LADILLO]

La Belgique profite de l’écart

La France a encaissé six buts en sept matchs lors de la Coupe du monde 2018, avant d’être sacrée championne à Moscou. Le même but qu’il a concédé lors des quatre matchs qu’il a disputés lors du dernier Championnat d’Europe avant d’être éliminé par la Suisse et a révélé une fissure inattendue dans le mur qui représente l’empreinte personnelle de Deschamps. L’écart est toujours là. La Belgique a marqué deux fois contre lui et aurait pu faire plus s’il s’était créé les nombreuses occasions trouvées par Lukaku, Hazard et De Bruyne.

Benzema a empêché le naufrage avec la collaboration cruciale de Pogba et Griezmann, un habitué, et avec un ajout époustouflant de Kylian Mbappé. Cette neuf Le joueur du PSG a terminé son 50e match international à l’âge de 22 ans, un jalon jusqu’alors inconnu en France. C’était aussi le huitième match au cours duquel il rencontrait Benzema et il était le plus prolifique de tous.

« Kylian et Karim ont fait un excellent travail en attaque, pressant, marquant des buts et faisant la différence. Jeu fantastique », a déclaré Griezmann.

Griezmann a joué un rôle unique. Le troisième capitaine est un pont entre les deux attaquants et le reste de l’équipe a une relation insaisissable. En raison de son expérience dans l’affaire Valbuena, beaucoup ont ignoré Benzema, mais pas Mbappé. Le joueur du PSG voit dans le joueur du Real Madrid le genre d’aristocrate du football qu’il veut assimiler. Il le manifeste avec son langage corporel, à chaque séance d’entraînement et à chaque match. Jeudi à Turin, le seul qui n’a pas rejoint les rangs des joueurs débattant de ce qu’il faut faire en seconde période, à la sortie des vestiaires, c’est Mbappé. Mbappe a failli se disputer avec Benzema. Et Benzema n’a fait que s’approcher de Pogba, à qui il a suggéré quelques idées. Le premier, qu’il essaierait toujours de lui offrir un point d’appui en dehors de la zone naturelle neuf. il n’y en a pas neuf dans le monde plus influent en dehors de la région.

Ce qui a suivi a été le meilleur moment de Mbappé avec la France depuis 2018. Si dans les 120 minutes de qualification contre la Suisse en Coupe d’Europe, il n’a pas marqué et n’a fait que deux bons dribbles en huit tentatives, contre la Belgique en 90 minutes, il a terminé deux fois au but — dont un penalty —, et a dribblé dans neuf des 12 tentatives, en plus de voler trois ballons et d’améliorer sa relation avec Griezmann de 17 à 26.

Après avoir menacé de quitter l’équipe nationale l’été dernier, sa réaction a été « féroce », selon son entraîneur. « Je me suis toujours assuré d’être à ses côtés », a déclaré Deschamps après le match. « Je sais très bien que l’équipe de France est plus forte avec Kylian que sans lui. »

L’Espagne rivale lors de la finale de dimanche a remporté la Coupe du monde portée par Pogba et Kanté. Il est désormais entre les mains de Benzema et Mbappe.

