L’ancienne ministre française de la Justice Christiane Taubira s’est formellement déclarée ce samedi candidate à l’élection présidentielle d’avril, avec l’ambitieux objectif d’unir la gauche profondément fragmentée.où il y a déjà un autre candidat pour évincer l’actuel président, Emmanuel Macron.

Taubira, 69 ans, a convaincu ce samedi à Lyon (centre de la France) qu’il voulait répondre à « l’indignation » et à « l’injustice sociale » et défendre un gouvernement « qui sait dialoguer plutôt que créer la morale ».

« Et nous le ferons ensemble, parce que nous le pouvons », a déclaré Taubira, qui est né dans la région sud-américaine Guyane Française.

Qui sont les ministres de l’ancien président socialiste ? François Hollande présenté comme candidat dans une initiative citoyenne visant à atteindre le seul candidat restant et pour cela ont appelé à des primaires fin janvier.

Mais la réalité est qu’à ce stade, à trois mois du premier tour de l’élection présidentielle en France, la gauche est déjà six candidats et bien qu’aucun n’ait dépassé 10% des intentions de vote, ils n’ont montré aucun signe de vouloir rejoindre cette initiative Taubira pour arriver à un candidat unique qui leur donne le pouvoir nécessaire.

Parmi les candidats de gauche figurent des socialistes Anne Hidalgomaire de Paris, leader français Insumisa (gauche radicale), Jean-Luc Mélenchon ou écologistes Yannick Jadot.

Selon son parent, Taubira, qui avait candidat à l’élection présidentielle de 2002, où il gagne 2,3% son, reste éveillé « l’esprit » chez les électeurs de gauchedéçu après la victoire de Macron en 2017 et l’effondrement des partis traditionnels.

Macron ne s’est pas officiellement déclaré candidat, mais les sondages prédisent qu’il remportera le premier tour face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.suivi de la candidate d’extrême droite, Valérie Pécresse.

