Les hackers appellent à des attaques contre la propagande russe. Seront-ils plus rapides que les autorités ?

Le groupe de pirates librement organisé Anonymous a appelé à des attaques contre des sites Web russes, en particulier des chaînes comme RT.com. Le site, anciennement connu sous le nom de Russia Today, est géré par le gouvernement russe et est utilisé pour diffuser ses opinions officielles sur l’actualité en anglais et dans d’autres langues.

L’attaque semble avoir été partiellement réussie, selon IsItDownRightNow, RT.com étant indisponible pendant au moins deux heures, plus précisément de 22 heures à minuit les 24 et 25 février.

Sinon, le site se débat juste avec des pannes mineures qui ne s’écartent pas trop du trafic normal. Maintenant, le site Web fonctionne à nouveau.

Attaques similaires – lié La Russie, en revanche, a fait face aux médias de toute l’Europe, y compris la République tchèque. De grands sites Web ukrainiens, tels que ceux des autorités, des médias et des banques, sont également « piratés ».

Les attaques DDoS appelées peuvent arrêter le service d’un site en envoyant un grand nombre de requêtes au site que le serveur ne peut pas gérer. Cela provoque un ralentissement du point de vue du lecteur, voire un « crash » du serveur. La défense consiste à renforcer les infrastructures et à bloquer sélectivement les requêtes suspectes.

Est-ce que RT bloquera en Occident ?

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a relancé un long débat sur la question de savoir si les pays occidentaux devaient réglementer le fonctionnement de la télévision et du site Internet de RT (anciennement Russia Today) sur leur territoire. C’est une chaîne officielle payée par le gouvernement russe, mais qui essaie d’agir comme un média indépendant.

RT prétend produire des produits journalistiques traditionnels. Au lieu de répandre une propagande transparente, RT mélange et combine le reportage direct avec des mensonges légers. Casey Michel, RP

« Tout comme le Kremlin de Poutine vide les idées politiques, RT ignore les fondements naturels du journalisme : vérifier les sources, présenter les faits, s’efforcer d’obtenir des reportages honnêtes », a-t-il déclaré. en 2015 Casey Michel, publiciste de la méthode RT, qui étudie les portails. « RT prétend produire des produits journalistiques traditionnels. Au lieu de diffuser une propagande transparente, RT confond et combine les reportages directs avec des mensonges légers, laissant les téléspectateurs confus et peu sûrs. « Selon Michel, il a utilisé le slogan « Demandez plus ! « Seulement dans certains cas.

« Si vous cherchez une évaluation critique des progrès du Kremlin, vous ne la trouverez pas sur RT », a ajouté Michel. En revanche, vous trouverez des « experts » sans expertise, des théoriciens du complot sans soutien et de temps en temps aussi. réalisation complète pour maintenir la ligne pro-Kremlin. »

RT existe depuis 2005 et publie en anglais, allemand, espagnol, français et arabe. Les approches des pays occidentaux vis-à-vis de leurs opérations varient. Alors que les États-Unis forçaient RT à inscrit en tant qu' »agents des affaires étrangères », l’Ukraine, la Lituanie et la Lettonie ont interdit à RT d’opérer sur leur territoire.

Plus récemment, ces pays ont rejoint l’Allemagne, dont la chaîne RT. abandonné début février 2022, la nouvelle chaîne germanophone de RT n’était même pas disponible dans son offre de télévision par satellite. La partie russe l’a qualifié de discrimination et entendait se défendre devant les tribunaux en supprimant les chaînes allemandes de Russie.

Nouvelle pourparlers sur l’interdiction des chaînes RT et britanniques. La ministre de la Culture, Nadine Dorries, a qualifié la station de diffuseur de « désinformation dangereuse » et a demandé aux autorités de la radiodiffusion de surveiller de près la station. Le bureau a déclaré qu’il ne tolérerait pas la « propagande ».

Ou – si nous voulons citation RT : « Le Royaume-Uni peut interdire RT pour maintenir un récit unifié. »

Tchèque et polonais fermé

L’opérateur de télévision O2 TV a annoncé aujourd’hui l’arrêt de la diffusion de la chaîne publique russe Pervyj. Il n’a pas voulu dire pourquoi. Deux autres programmes en langue russe TNT et Russkoje kino restent proposés. Les informations sur les fermetures de chaînes sont fournies par le serveur DigiZone sur Twitter.

Les autres opérateurs de télévision n’offrent généralement pas de chaînes de télévision d’État russes. Vodafone diffuse également TV1000 Russkoje Kino, mais selon le porte-parole Ondřej Luštinec, il s’agit d’un programme du groupe Viasat (nordique), sans aucune nouvelle. Cette chaîne propose une sélection de films issus du cinéma russe. Cookie offre la chaîne de divertissement TNT Russie ou vendredi international.

Selon le serveur Lupa.cz, les opérateurs de câble, Internet et satellite en Pologne ne sont plus autorisés à diffuser les chaînes de télévision russes. Le Conseil local de la radiodiffusion en a décidé ainsi, le déménagement permis intérêts de sécurité polonais. La station RT disparaîtra du menu (Russie Aujourd’hui), RT Documentary, RTR Planeta, Soyuz TV et Rossija 24. Cependant, les chaînes russes sont également disponibles gratuitement sur le satellite, il est donc toujours possible de les regarder individuellement en dehors des offres des opérateurs.

L’association Internet nationale CZ.NIC, après avoir consulté les forces de sécurité de l’État et sur la base des recommandations du gouvernement, a de nouveau bloqué huit sites Web de désinformation. Le site Web menace la sécurité nationale tchèque dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Selon l’association, qui est l’opérateur du registre des domaines avec le suffixe national tchèque .cz, l’opérateur a le droit de se défendre contre une action en justice.