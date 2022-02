Réaction internationale : UE : « Des sanctions dures prêtes à bloquer la croissance de la Russie » – News 24

La décision de Vladimir Poutine d’attaquer l’Ukraine a provoqué une réaction violente de l’Europe et du monde.

Union européenne – « L’Union européenne empêchera le Kremlin de poursuivre ses actions. Plus tard, nous présenterons un ensemble de sanctions massives et ciblées. Ils auront des sanctions financières très sévères, ils auront un impact très lourd sur l’économie russe et ils supprimeront la croissance de la Russie, érodant sa base industrielle. Nous verrons de nombreuses capitales quitter le pays. Nous limiterons l’accès de Moscou aux technologies clés. « Cela a été annoncé par le président de la Commission européenne Ursula von der Leyen après avoir rencontré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et le président du Conseil de l’UE, Charles Michel.

Mais avant même la réunion, von der Leyen avait utilisé une expression forte contre la décision de la Russie d’attaquer Kiev : « Nous condamnons fermement l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine. Cette attaque non provoquée et la peur pour leur vie. Nous tiendrons le Kremlin responsable », a déclaré le président de la Commission européenne dans un tweet. « J’ai parlé avec le président Zelensky pour condamner fermement l’agression militaire injustifiée de la Russie contre l’Ukraine et exprimer notre solidarité la plus ferme avec l’Ukraine. Aujourd’hui, le Conseil de l’Europe et les dirigeants du G7 se réuniront pour convenir de mesures supplémentaires contre les actions illégales de la Russie et pour soutenir l’Ukraine. Je demande au président Poutine d’arrêter immédiatement cette guerre », a plutôt écrit le président du Conseil de l’Union européenne Charles Michel. « Nous coordonnons notre réponse avec nos partenaires internationaux, y compris l’OTAN et le G7 dont les dirigeants se réuniront aujourd’hui », a déclaré Michel plus tard dans une déclaration conjointe avec von der Leyen. « Nous condamnons fermement l’agression militaire sans précédent de la Russie contre l’Ukraine. Avec des actions militaires injustifiées et injustifiées, la Russie est en violation flagrante du droit international et compromet la sécurité et la stabilité de l’Europe et du monde – ont poursuivi Michel et Von der Leyen – nous appelons la Russie à cesser immédiatement les hostilités. , retirer son armée d’Ukraine et respecter pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Un tel recours à la force et à la coercition ne se produira pas au 21e siècle ». « Nous regrettons les pertes en vies humaines et les souffrances humaines. L’Union européenne et ses États membres sont prêts à fournir une réponse humanitaire d’urgence immédiate. Nous appelons la Russie à respecter la droit humanitaire. L’Union européenne soutient fermement l’Ukraine et sa population pour surmonter cette crise sans précédent. L’Union européenne fournira une aide politique, financière et humanitaire supplémentaire ». « Nous condamnons fermement l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l’Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie. Le Kremlin est responsable », commente le président de l’Union européenne Parlement de l’Union Roberta Metsola

La France – Président de la France Emmanuel Macron, qui a eu une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, a appelé le Conseil de la défense nationale pour enquêter sur la situation. Le président français, qui assure la présidence tournante de l’Union européenne, s’est également entretenu avec le président du Conseil européen, Charles Michel. « En ces heures troubles où les fantômes du passé ressuscitent et où il y aura beaucoup de manipulations, nous ne lâchons rien de notre unité, autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie », a déclaré Macron.

Osce – « Nous condamnons fermement les actions militaires de la Russie contre l’Ukraine. Cette attaque contre l’Ukraine met gravement en danger la vie de millions de personnes et constitue une grave violation du droit international et des engagements pris par la Russie. Nous appelons à l’arrêt immédiat de toutes les activités militaires », a-t-il déclaré. Etat Osce dans une déclaration conjointe du président et ministre des Affaires étrangères polonais, Zbigniew Rau et de la secrétaire générale, Helga Maria Schmid. « Cet après-midi, la présidence polonaise convoquera une réunion renforcée du Conseil permanent de l’OSCE au niveau ministériel ».

Allemand – « Pour tout cela, il n’y a aucune justification. C’est la guerre de Poutine », a déclaré la chancelière allemande Olaf Scholz. « Chers citoyens et citoyennes aujourd’hui nous nous sommes réveillés dans un autre monde », a observé La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock à Berlin. « Nous sommes sans voix, mais nous ne sommes pas impuissants », a-t-il ajouté, annonçant une coordination avec les partenaires pour convenir de nouvelles sanctions « très dures ». « On ne peut pas être à ce point dépendants » de l’énergie « d’un pays qui ne respecte manifestement plus le droit international », insiste Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, réaffirmant que Nord Stream 2 ne fonctionnera pas « à court ou moyen terme ». Habeck a réitéré la ligne de Berlin pour de nouvelles sanctions européennes contre Moscou : il y aura une approche conjointe entre les États-Unis et les pays européens, a-t-il assuré. Les mesures adoptées jusqu’à présent n’ont pas réussi à dissuader Poutine d’attaquer, mais l’objectif reste « de revenir à la table diplomatique ».

Chine – « Étant un pays grand et puissant, la Russie n’a pas besoin de nos armes », a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, à propos d’éventuelles livraisons d’armes passées ou futures à la Russie. « L’approche de la Chine est qualitativement différente de celle des États-Unis. Quand nous verrons le risque de conflit, nous ne prendrons pas l’initiative de nous approvisionner en armes et nous ne ferons pas ce que les États-Unis ont fait en dotant l’Ukraine d’un grand nombre d’installations. et l’équipement. militaire. Je pense que la Russie, en tant que pays grand et fort, n’a pas besoin de la Chine ou de tout autre pays », a-t-il ajouté. La Chine a toujours respecté la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays. Dans le même temps, nous constatons également que la question ukrainienne est complexe. latitudes et longitudes historiques et spéciales et nous comprenons les problèmes de sécurité légitimes de la Russie », a déclaré le ministre de la Sécurité. L’étranger Wang Yi, lors d’un appel téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov, a ajouté que « la Chine est d’avis que la mentalité de la guerre froide doit être complètement abandonnée et qu’un mécanisme de sécurité européen équilibré, efficace et durable devrait finalement être établi par le dialogue et les négociations ». » .

serbe – Le président serbe Aleksandar Vucic convoque le Conseil de sécurité nationale à 13 heures, tandis que le gouvernement serbe se réunira en session d’urgence à 15 heures, à laquelle le président Vucic lui-même participera. La rencontre du président Vucic est prévue aujourd’hui avec les ambassadeurs du groupe dit « Quint » – les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie – et avec le chef de la délégation de l’UE à Belgrade.

Pologne – Dans les régions de Lublin et des Basses-Carpates, à la frontière polono-ukrainienne, huit points d’accueil seront mis en place pour les réfugiés fuyant l’Ukraine afin de fournir de la nourriture, une assistance médicale et des informations. Les médias locaux en ont fait état, citant le vice-ministre de l’Intérieur de la Pologne, Paweł Bossernaker.

Croatie – Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a condamné l’agression et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette attaque non provoquée est une grave violation de la souveraineté de l’Ukraine et du droit international », a-t-il écrit sur Twitter. La responsabilité incombe entièrement à la Russie – a-t-il ajouté – que nous invitons à cesser immédiatement l’agression militaire. » Le Premier ministre croate a exprimé « sa solidarité avec l’Ukraine et le peuple ukrainien »..

Marine – « Je suis contre cette guerre ». L’opposant russe Alexei Navalny, qui purge deux ans et demi de prison et est jugé pour des crimes pouvant entraîner jusqu’à 10 ans de prison, a déclaré dans la salle d’audience.

Londres – Boris Johnson a appris que le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’avait informé « de l’attaque en cours » par la Russie et avait convoqué le comité d’urgence Cobra. Johnson a parlé de « l’heure noire » pour l’Ukraine, évoquant la célèbre phrase de Winston Churchill. Le Premier ministre a déclaré que l’Occident « ne restera pas à l’écart pendant que Poutine fait campagne contre le peuple ukrainien », espérant « que l’Ukraine puisse riposter ». « L’Ukraine et son peuple sont dans l’esprit de tout le monde au Royaume-Uni en cette heure sombre », a conclu Johnson, appelant à un sommet urgent des dirigeants de l’OTAN car l’action militaire de la Russie en Ukraine est « une catastrophe pour notre continent ».

L’Autriche – L’ancien chancelier et ancien dirigeant des sociaux-démocrates autrichiens Christian Kern quitte le conseil de surveillance des chemins de fer russes Rzd avec effet immédiat. Cela a été confirmé par Kern au journal Der Standard après l’attaque russe en Ukraine.

BCE – La Banque centrale européenne surveille de près les implications de la situation en Ukraine « et » procédera à une large évaluation des perspectives économiques lors de sa réunion de mars « , y compris les récents développements géopolitiques.

Turquie – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié d' »inacceptable » l’opération militaire russe en Ukraine, la décrivant comme « un coup porté à la stabilité et à la prospérité de notre région » lors d’une conférence à Ankara.

Bulgarie – « Il est absolument inacceptable qu’au XXIe siècle des missiles volent en Europe pour attaquer un pays souverain », a déclaré le président bulgare Rumen Radev à l’issue d’une réunion extraordinaire du gouvernement sur l’action militaire de la Russie en Ukraine.

Hongrie – Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjártó a convoqué « l’ambassadeur de Russie à Budapest et l’a informé de la position de la Hongrie dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine : la Hongrie soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et fera partie de la réponse conjointe de l’UE », a écrit Zoltan Kovacs, Premier porte-parole Le ministre hongrois, Viktor Orban, dans un tweet.