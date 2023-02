Élection 2023 | « Personne ne m’a contacté », affirme Babiš à propos de l’enquête française. Le procureur général a envoyé un message clair

Le nouveau président tchèque, Petr Pavel, a de nouveau remercié Zuzana Čaputová sur Facebook pour sa visite hier. « J’apprécie vraiment la visite de la présidente Zuzana Čaputová. Son geste fort et ses remarques sincères me font espérer que nous aurons une coopération fructueuse dans l’intérêt des valeurs que nous partageons. Nous, Tchèques et Slovaques, sommes toujours très proches les uns des autres et je suis heureux cela a été confirmé hier. Merci, Madame la Présidente, « il a écrit