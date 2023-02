Le groupe EDF a enregistré une perte record l’an dernier. En conversion, c’est 430 milliards de couronnes

Le géant français de l’énergie EDF fait état d’une perte record de 17,94 milliards d’euros pour 2022 (convertie en 430 milliards de couronnes). EDF « n’a pas obtenu » des prix élevés de l’électricité sur les bourses en raison des réglementations étatiques sur les prix de vente. Les nécessaires améliorations de la tranche nucléaire ont permis de réduire significativement le volume d’électricité produite.

Comme l’entreprise l’a annoncé vendredi conférence personnelleDébut novembre de l’année dernière, seuls 30 des 56 réacteurs étaient opérationnels. Grâce à l’amélioration progressive de la corrosion, le nombre de réacteurs opérationnels est passé à 43. L’an dernier, le volume d’électricité produit en France est tombé à un plus bas historique de 279 TWh, soit 81,7 TWh de moins que l’année précédente. Du fait de la sécheresse, la production hydraulique a également baissé (de 9,4 TWh à 32,4 TWh).

L’acteur dominant de l’énergie française contrôlé par l’État l’an dernier a enregistré une perte après ajustement des éléments non récurrents de 12,7 milliards d’euros, une baisse significative par rapport à un bénéfice de 4,7 milliards d’euros en 2021. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) était également négatif l’an dernier année (près de -5 milliards d’euros), soit une baisse significative par rapport à un EBITDA positif de 18 milliards d’euros en 2021.

L’augmentation de la dette est aussi un avertissement. La valeur de 64,5 milliards d’euros à la fin de l’année dernière représente une augmentation de 50 % par rapport à la fin de 2021. De bonnes nouvelles viennent au moins de Grande-Bretagne. La filiale d’EDF y a profité de la hausse des prix de l’électricité, qui a porté son résultat d’exploitation à 1,325 milliard d’euros.

La société a en outre déclaré que ses pertes en France étaient en grande partie dues au plafonnement des prix par le gouvernement. Le gouvernement français l’a élargi en janvier dernier pour protéger les consommateurs de la flambée des prix de l’énergie. Cela s’est produit – apparemment pas par hasard – avant l’élection présidentielle, au cours de laquelle Emmanuel Macron a conservé son mandat. « Les mesures réglementaires extraordinaires du gouvernement français pour limiter la hausse des prix à la consommation en 2022 ont un niveau d’EBITDA négatif de -8,2 milliards d’euros », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Flamanville est l’une des premières centrales où EDF construit un nouveau réacteur européen à eau sous pression (EPR). Photo : EDF

Le gouvernement français continue de lutter pour un contrôle à 100% de l’entreprise. Selon des données valides de début février, la société détient déjà 95,82% des actions EDF et 96,53% des droits de vote. Depuis le contrôle total d’EDF, le gouvernement a promis de faciliter la poursuite du développement du bloc nucléaire dans le pays. Par ailleurs, EDF construit deux centrales nucléaires Hinkley Point C au Royaume-Uni, qui seront suivies par la construction d’une centrale nucléaire Sizewell C. EDF est également l’un des trois intéressés à fournir la technologie pour les nouvelles tranches de Dukovany.

EDF se développe également dans le domaine des énergies vertes. A titre d’exemple, le premier parc éolien offshore français près de la ville de Saint-Nazaire (480 MW), mis en service en novembre dernier. EDF est également actionnaire minoritaire de la plus grande centrale solaire de 2 000 MW jamais construite aux Emirats Arabes Unis (projet Al Dhafra). Enfin, la signature d’un accord pour la construction de la centrale hydroélectrique de Mptamanga (350 MW) dans l’Etat africain du Malawi pourrait être intéressante.

David Tamba