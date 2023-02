La jeunesse tchèque détruit l’Europe. Nous envions le monde, rappelez-vous les noms, a dit le patron

Le jeune joueur de tennis tchèque a remporté trois titres des championnats d’Europe en salle le week-end dernier.

Outre la victoire de l’équipe féminine U14, qui a décroché une médaille d’or contre la Pologne samedi à Rakovník, la sélection de la représentante U16 a également été couronnée de succès lors de la dernière phase de groupes en France. L’équipe masculine a battu l’Allemagne dans le match pour le titre européen, tandis que l’équipe féminine a battu la Grande-Bretagne.

« Toute l’Europe et le monde entier sont une fois de plus jaloux de nous et secouent la tête d’incrédulité », a déclaré le président de l’Association tchèque de tennis et de tennis européen, Ivo Kaderka, aux médias.

« Nos jeunes joueurs ont confirmé la domination de l’école de tennis tchèque même dans la catégorie des jeunes », a-t-il ajouté.

L’équipe féminine des moins de 14 ans a réussi sous la direction de la capitaine Petra Cetkovská composée de Veronika Sekerková, Sofie Hettlerová, Sára Oliveriusová.

Eliška Forejtková, Julie Paštiková et Tereza Krejčová ont prospéré dans l’équipe des moins de 16 ans dirigée par le capitaine Jaroslav Bulat.

L’équipe de Jan Perutka composée de Jan Kumstát, Martin Doskočil et Štěpán Sklenička est devenue championne d’Europe des moins de 16 ans

« La bonne nouvelle est que l’équipe comprend des joueurs de différents clubs de la République tchèque. Cela signifie que les résultats qu’ils montrent sont le reflet de notre système de formation des talents qui fonctionne très bien », a apprécié Kaderka.

« Souvenez-vous des noms, vous entendrez bientôt parler de leurs exploits, tout comme aujourd’hui de la performance de la joueuse de tennis tchèque à Dubaï », se souvient-elle de la performance de quatre femmes tchèques dans le prestigieux tournoi WTA.