« Jusqu’à présent, toutes les enquêtes indiquaient que Babiš n’aurait aucune chance au deuxième tour et perdrait face à n’importe quel adversaire, mais quelques jours avant le premier tour, la situation a radicalement changé. Babiš n’est pas seulement assuré d’accéder au deuxième tour, mais aura une vraie chance de le gagner », a déclaré le commentateur du journal sous l’impression lundi. décision tribunal dans l’affaire Magpie Nest.

Le verdict acquitte Babiš des accusations et se conforme agenda a complètement changé le ton de l’élection. Ukrainska pravda a noté que la sortie était loin d’être le seul succès récent de Babiš.

« Le lendemain, l’ancien premier ministre s’est envolé pour la France en quarante minutes entretien avec le président Emmanuel Macron. L’Elysée a souligné que la réunion n’avait rien à voir avec les élections en République tchèque, mais bien sûr ces déclarations ne correspondent pas à la réalité », note le journal.

Dans le même temps, il a rappelé que Babiš avait également fait l’objet d’une enquête en France, mais que la rencontre avec Macron a rendu impossible l’utilisation de ce fait contre le candidat.

Et compte tenu de son expérience politique, selon les journaux ukrainiens, Babiš a également de bonnes chances de remporter le débat télévisé de jeudi avec son principal rival et de renforcer sa position au premier tour.

Un autre argument en faveur de Babiš est le fait que le général Petar Pavlo et l’économiste Danuša Nerudová sont soutenus par un gouvernement de coalition, de sorte qu’aux yeux de certains électeurs, ils portent une part de responsabilité dans les augmentations de prix actuelles. Ce sujet sera probablement à l’avant-plan du second tour », a déclaré le journal.

Babiš rendra l’aide à l’Ukraine plus difficile, s’inquiète le journal

Ukrainska pravda a noté que Babiš parlait souvent des dangers des sanctions anti-russes pour l’économie tchèque.

« S’il affrontait Pavel au second tour, il essaierait probablement de se présenter comme un président de paix contre un président de guerre », écrit le journal. À son avis, Babiš pourrait faire valoir que l’élection d’un soldat à la présidence ne ferait que compliquer les efforts de paix entre la Russie et l’Ukraine, ajoutant ainsi aux pertes économiques de la République tchèque. Et cela pourrait plaire à une grande partie de l’électorat, en particulier ceux qui ont voté pour Zeman lors de la précédente élection présidentielle. Il soutient également ouvertement Babiš.

« La victoire d’un candidat au slogan anti-ukrainien peut-elle changer le cours de la République tchèque à l’étranger ? demanda Ukrainska pravda. Il a rappelé que la République tchèque est une république parlementaire dans laquelle le gouvernement détient l’essentiel du pouvoir. Et qui est maintenant ami de l’Ukraine et en même temps critique de toute tentative de comprendre la Russie avec Vladimir Poutine.

« Mais les deux mandats de Zeman ont montré que les chefs d’Etat, pourtant seulement dotés de pouvoirs formels, disposent d’outils suffisants pour faire pression sur le gouvernement et exiger que les exigences du président soient prises en compte. Par conséquent, dans un tel scénario, l’aide à l’Ukraine deviendra au moins beaucoup plus difficile et pourrait même diminuer », a déclaré le commentateur du journal.

De plus, les opinions eurosceptiques de Babiš rejoignent celles du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Selon les journaux ukrainiens, la victoire de Babiš permettra à Orbán de sortir de l’isolement sans attendre le changement de pouvoir souhaité en Slovaquie. Babiš avait une relation tendue avec la Pologne lorsqu’il était chef du gouvernement. Sa victoire à l’élection présidentielle pourrait détruire l’actuelle alliance polono-tchèque, qui est cruciale dans le lobbying pour l’aide à l’Ukraine, a averti Ukrainska Pravda.

En conclusion, cependant, il s’est dit convaincu que les adversaires de Babiš avaient suffisamment de force pour empêcher un scénario du pire pour l’Ukraine. Dans un tel cas, le soutien tchèque à l’Ukraine augmenterait, car la position pro-ukrainienne du gouvernement serait renforcée par un président partageant les mêmes idées, a noté Ukrainska Pravda.