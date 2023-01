Le rêve de la défense française perdure. Les espoirs de l’Angleterre anéantis par le penalty non converti de Kane – ČT sport – Czech TV

« Nous allons bien nous préparer pour le prochain match. Le Maroc a du mérite. On ne s’attendait peut-être pas à ce qu’il atteigne les demi-finales, mais il n’a encaissé qu’un seul but. Ils sont là », a-t-il ajouté.

Griezmann a trouvé Tchouameni devant le but, et il a rattrapé le gardien anglais Pickford, à la poursuite de son 50e international, pratiquement déraillé avec un tir sur le poteau.

Le milieu de terrain défensif de 22 ans a marqué son deuxième but pour l’équipe nationale et le premier à la Coupe du monde.

Ce n’était que le douzième but tenté de l’extérieur de la surface dans le tournoi au Qatar, le plus faible pourcentage de buts marqués hors de la surface de réparation dans le championnat depuis le début de la mesure.

Le défenseur en or a reculé après le coup de tête et a permis à l’adversaire de se former. À la 22e minute, Kane a poussé du côté devant le but, mais il n’a pas battu son coéquipier de Tottenham Lloris, qui a battu le détenteur du record de France Thuram lors de sa 143e apparition internationale.

Puis Kane est tombé dans la surface après une altercation avec Upamecano, mais l’arbitre Sampaio n’a pas accordé de penalty après avoir consulté la vidéo de l’arbitre, apparemment parce que le tacle s’est produit juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Kane était très actif, mais il n’a pas battu Lloris même à la 29e minute depuis l’extérieur de la surface. De l’autre côté, après un coup franc joué avec imagination, le meneur des Gunners, Mbappé, décochait un tir et n’ajoutait pas son sixième but du tournoi.

L’Angleterre n’a pas encore renversé un match où elle était à la traîne à la mi-temps de la Coupe du monde. Ils n’ont pas amélioré leur bilan peu attrayant, malgré leur entrée en seconde période. À la 47e minute, le jeune de Bellingham est sorti juste derrière le but et Lloris a tiré le ballon dans le coin de toutes ses forces.

Albion a égalisé en un temps record. Tchouameni a fait trébucher Saka dans la surface et Kane n’a pas hésité sur le penalty. Le capitaine anglais a envoyé son coéquipier de Tottenham Lloris dans la direction opposée et avec son 53e but, il a égalé le meilleur buteur anglais de tous les temps, Rooney.

La France pourrait bientôt reprendre l’avantage, mais Rabiot n’a pas pu battre Picford d’un tir sauté. À la 70e minute, Maguire a poussé un coup franc du milieu et sa tête a frappé le poteau.

L’Angleterre semblait pousser plus fort pour le but gagnant, mais c’est finalement la France qui a marqué. À la 77e minute, Giroud n’avait pas encore battu Pickford, mais peu de temps après son virage suivant, il s’est dirigé vers le milieu. Le ballon est facilement passé par Maguire qui défend.

Giroud, comme Kane, a marqué son 53e but pour l’équipe nationale et a consolidé sa position de meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de l’équipe de France.

L’Angleterre a rapidement eu l’occasion parfaite d’égaliser à nouveau. Hernandez a poussé le remplaçant Mount dans la surface et l’arbitre, après avoir consulté l’arbitre vidéo et examiné la situation, a accordé un deuxième penalty contre la France.

À la 84e minute, Kane était de nouveau sur ses pieds pour tirer, mais cette fois il a dépassé et raté son cinquième penalty en Coupe du monde.

« Harry est fiable dans ces situations. Il nous aide beaucoup, sans lui nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui. Nous gagnons et perdons en équipe », a déclaré l’entraîneur anglais Gareth Southgate.

« Nous savons combien de pénalités Harry a marqués pour nous, combien de buts il a contribué à nous amener ici. Cela le rendra plus fort. C’est un attaquant de classe mondiale et notre capitaine, il sera de retour », a commenté le milieu de terrain anglais Jordan Henderson.

À la fin de la mise en place, même le remplaçant Rashford s’est dirigé sur un coup franc. Même cette année, l’Angleterre ne désespérera pas d’attendre la victoire du grand tournoi, qui dure depuis la médaille d’or de la Coupe du monde 1966.

« Nous méritions plus pour notre performance, mais bien sûr, le but a été décisif. J’ai dit aux garçons qu’ils n’auraient pas pu faire plus, nous avons tout donné. Nous avons eu plus de tirs au but, leur gardien a fait de bons arrêts. Dans l’ensemble, c’est incroyable comment le garçons ont joué dans ce tournoi », a déclaré Southgate.

« C’était un gros match, on a joué contre une super équipe anglaise, qui était forte techniquement et physiquement. On a aussi eu un peu de chance, car on a offert deux penaltys à nos adversaires. On a défendu la tête au final avec cœur et courage, » a ajouté Deschamps.