Des orages sont morts en Pologne, la foudre a frappé des gens en Allemagne et en France. En République tchèque, l’eau chauffe la cave

Une onde de tempête a balayé l’Europe. Et ça prend aussi des vies. Deux personnes sont mortes en Pologne. Dans un parc parisien, la foudre a frappé un groupe d’enfants et d’adultes pour changer. Onze personnes ont été blessées, dont six enfants grièvement. Selon l’agence DPA, la foudre a également frappé quatre adultes lors d’un match de football en Allemagne, dont deux ont été grièvement blessés. La tempête extrême n’a même pas échappé à la République tchèque, où l’eau des crues soudaines a chauffé des dizaines de maisons.

Paris – France Dans l’après-midi vers 15h30 SELČ, un violent orage a frappé la métropole tempête. Un groupe d’enfants réunis pour une fête d’anniversaire au parc Monceau s’est caché sous un arbre à cause de la pluie et y a été frappé par la foudre, selon FranceInfo. Les orages de samedi ont tué deux personnes en Pologne et la foudre a également gravement blessé trois adultes lors d’un match de football en Allemagne de l’Ouest. Parmi les blessés figurent huit enfants et trois adultes de leur entourage. Selon 20minutes.fr, un enfant est toujours en danger, tandis que le pronostic pour les autres enfants et adultes est bon, selon un porte-parole de l’hôpital pédiatrique Necker. Un pompier en civil se trouvait sur les lieux de l’accident et a prodigué les premiers soins aux blessés, en particulier à l’enfant le plus gravement blessé qui faisait une crise cardiaque. Un pompier civil se trouvait sur les lieux de l’accident et a prodigué les premiers soins aux blessés. « Sinon, ça va empirer », a déclaré un porte-parole des pompiers. La foudre dans les montagnes des Beskides en Pologne a tué un touriste et un autre est tombé dans un torrent lors d’une tempête et s’est noyé, a rapporté PAP. Trois personnes ont été blessées par la foudre au sommet du mont Sokolica dans les montagnes Pieniny. Des éclairs ont également gravement blessé trois personnes à Hoppstädten, en Rhénanie, en Allemagne. Selon un porte-parole de la police locale, l’explosion s’est produite soudainement lors d’un match de football entre jeunes. Parmi les blessés figuraient 29 enfants. L’un des blessés était un arbitre, qui a été touché directement par la foudre, selon l’agence DPA. Trente enfants âgés de 9 à 11 ans ont été amenés à l’hôpital par les ambulanciers pour des contrôles préventifs. L’état de la nounou de quarante-cinq ans, qui a dû être réanimé après un infarctus, était le plus grave. Les météorologues tchèques ont également émis un avertissement de tempête pour samedi après-midi ; une violente tempête a frappé des parties de la région de Hradec Králové. Nový Rychnov, dans la région de Pelhřimovsk, a été touchée par des inondations locales, l’eau du ruisseau Rohozenské, dont le niveau a monté d’environ 2,5 mètres samedi soir, atteignant 20 foyers. Les pompiers intervenaient également dans une cave chaude du comté de Pilsen, où la grêle a frappé. Les pompiers sont intervenus une trentaine de fois dans la nuit.