Egan Bernal serait grièvement blessé

Egan Bernal aurait été grièvement blessé dans une collision avec un bus à l’arrêt. Photo : Lalo R. Villar/AP/dpa (Image : dpa)

(Photo : Lalo R. Villar/AP/dpa)

Bogota – L’ancien champion du Tour de France Egan Bernal aurait été grièvement blessé lors d’un accident d’entraînement dans sa Colombie natale.

Selon des informations concordantes des médias, un cycliste professionnel de 25 ans sur un vélo de contre-la-montre est entré en collision avec un bus à l’arrêt et s’est fracturé la cuisse droite, entre autres. Son équipe Ineos-Grenadiers vient de confirmer le crash et Bernal est hospitalisé, réactif et stable. Bernal, qui a remporté le Tour de France 2019, sera capitaine de l’équipe d’Angleterre lors du Tour de cette année-là.

L’accident rappelait un accident grave de l’ancien pilote Ineos, Chris Froome. Le quadruple vainqueur du Tour a été arrêté en juin 2019 au Dauphiné alors qu’il vérifiait un parcours chronométré individuel par un coup de vent et projeté contre le mur d’une maison. Entre autres choses, Froome a subi une fracture compliquée du fémur et n’a pas pu retrouver son ancienne forme à ce jour.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-835563/2