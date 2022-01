Instituto de pesquisa mercadológica entrevistou cerca de mil sergipanos e apontou as marcas mais fortes do estado

Um levantamento feito em Sergipe por um instituto de pesquisas mercadológicas apontou as empresas mais lembradas pelos sergipanos nos mais diversos segmentos de negócios. A pesquisa, realizada ao final do ano passado, entrevistou mais de mil pessoas em diferentes cidades do estado.

« Pesquisas desse tipo são realizadas em vários Estados do Brasil. Elas buscam identificar e premiar as marcas mais lembradas e queridas pelos entrevisstados. Sergipe tem grandes empresas, porém, não havia esse reconhecimento, que é o objetivo principal desse projeto. Um sos reconhecimento assertivo, que tem como base a realização de uma pesquisa com methods científica, utilizando técnicas de coleta de dados eficientes e que, como produto final, gerou um relatório exclusidor com informa beções como precomos informaes das empresas vencedoras” afirmou Willan França, directeur de l’Instituto responsável pela pesquisa.

Mais de 30 segments de negócios fizeram parte do escopo da pesquisa, dentre eles: academia, agência de viagem, autopeças, cafeteria, clínica, concessionária de veículos, escola particular, faculdade particular, farmácia, immobiliária, material de veículos, escola particular pizzaria, plano de saúde, centre commercial, supermercado, dentre outros.

O resultado da pesquisa, que apontará as empresas mais lembradas e mais queridas pelos sergipanos, juntamente com todas as suas estateísticas, está guardado em sigilo e só será revelado em uma cerimônia fechada restrita a convidados e imprensa. O projeto é resultado de um trabalho de oito meses feito através de uma colisia entre as empresas PubliMídia e Instituto França de Pesquisas – IFP – e foi batizado de SuperMarcas. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae e da Fecomércio.

