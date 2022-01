Egan Bernal : « Je veux revenir sur le Tour de France et me préparer au mieux pour y être » | Vélo

Egan Bernal, champion du Tour de France 2019 et du Giro d’Italia 2021, a signé une prolongation de contrat avec l’équipe anglaise Ineos Grenadiers. Cela a été annoncé par les deux parties, ces dernières heures, à travers diverses publications sur les réseaux sociaux.

En effet, lors d’une de ces séances, un cycliste colombien a pris la parole pour partager ses premières impressions sur ce nouveau contrat de travail.

« C’est très important car cela confirme que je suis très heureux dans cette équipe. Je suis fier car je sens qu’ici (Ineos Grenadiers) nous travaillons tous pour le même objectif », a-t-il commenté.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il a également expliqué ses principaux objectifs pour cette saison du World Tour et a déclaré : « Je veux revenir sur le Tour de France et me préparer au mieux pour y être. Je suis vraiment excité à ce sujet et je veux partir avec un bon groupe de coéquipiers. »

Pour cette partie, Rod Ellingworth, directeur adjoint de l’équipe d’Angleterre, a exprimé sa joie de la continuation de Bernal, déclarant: « Nous avons vu Egan grandir au cours des quatre dernières années. Il a montré qu’il avait un talent extraordinaire et aussi qu’il avait beaucoup de courage pour surmonter l’adversité. »

Rappelons que Bernal a rejoint l’équipe Ineos, anciennement Team Sky, en 2018. Depuis, il a remporté neuf courses, dont le Tour de France et le Giro d’Italia se démarquent.