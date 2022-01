Comment Mynář et Nejedlý sont-ils arrivés à Zeman ? Le fils de confiance de Shlouf a parlé

Cela a commencé avec son père. Le lobbyiste Miroslav louf est le principal conseiller et confident de Miloš Zeman depuis deux décennies. Il y a onze ans, il a joué un rôle clé dans le retour de Zeman de sa « retraite dans les Highlands » à la haute politique.

Premier aux élections législatives de 2010, le Parti des droits des citoyens ne s’est pas glissé à la Chambre des députés. Cependant, grâce à cette candidature, Zeman a rappelé au public de remporter l’élection présidentielle trois ans plus tard. louf était l’architecte des coulisses du triomphe de Zeman.

C’est durant cette période que le chancelier Vratislav Mynář et le conseiller Martin Nejedlý se frayèrent un chemin à travers le louf autour de Miloš Zeman. Le fils de Louf, Ondřej (47 ans) fait partie des personnes qui ont vécu cette période autour de lui. Il travaillait auparavant comme lobbyiste officiellement enregistré à Bruxelles. Aujourd’hui, il assure le conseil économique et politique dans le secteur de l’énergie et des transports.

Il rappelle la période autour de l’élection présidentielle de 2013 comme l’étape qui a fondamentalement influencé le fonctionnement de Zeman à Castle. Mynář et Nejedlý, selon louf, les cadets de Zeman, se sont progressivement séparés des gens et des informations – tout comme son père Miroslav, décédé en 2018.

« J’ai prévenu papa au début. Je l’ai prévenu de la façon dont Martin Nejedlý a éloigné ses amis de l’environnement de son père, ce qui a influencé ses opinions et ses attitudes », a déclaré Ondřej louf dans une interview avec Seznam Zprávy.

Lors de la première campagne présidentielle, votre père, un confident de longue date de Zeman, a été l’un des architectes de la campagne de Zeman. Que s’est-il passé pour que Miloš Zeman ait rompu avec lui juste après les élections ?

Avant ma campagne, mon père a décidé qu’il ne voulait pas être vu dans la campagne. Son père de facto est venu avec la campagne, Mynář et Nejedl sont allés le voir au bureau pour des raisons et des concepts sur la manière de construire une campagne électorale. À Zeman, ils prétendent être leurs idées et leur sagesse.

Comment connaissez-vous Mynár et Nejedl ?

Je ne voulais même pas leur dire que je le connaissais. Je les ai hérités de mon père. Rétrospectivement, il est clair pour moi que la relation de Martin Nejedl avec mon père était déterminée par les intérêts russes qui ont influencé Nejedl. Je suis presque sûr que c’est l’agent qui a été déployé. Un tel cas d’école.

Comment vous souvenez-vous de Martin Nejedl ?

Il agit toujours comme un meilleur ami et frère qui fait durer le premier. Il est doué pour gagner en confiance et flatter. Par contre, ceux dont il n’avait pas besoin étaient piétinés par terre. Il essayait constamment de couper mes ponts avec mon père, ce qu’il faisait plutôt bien.

Est-il arrivé à Zeman par l’intermédiaire de votre père ? Se connaissent-ils dans le monde des affaires ?

Oui. Pour Père, c’est lui qui s’est déplacé vers la porte. Vratislav Mynář agit davantage comme un exécuteur d’instructions sur ce qu’il faut faire, où courir, quoi transporter. Il joue le facteur, il fait le boulot. Peu à peu, pendant la campagne, le père de Mynář et Nejedlý a commencé à abattre Miloš Zeman. En fin de compte, il a pris la décision de se débarrasser de papa lui-même, car le fait que son père puisse faire à Zeman toutes les critiques qu’il pourrait ne pas aimer a dû jouer un grand rôle. Elle pouvait lui dire de ne pas faire de bêtises. Papa aimait Zeman, d’abord il prenait soin de lui en tant qu’homme, et deuxièmement en tant qu’homme politique.

Vous attendez-vous à ce que Mynář et Nejedlý travaillent ensemble pour un jour contrôler le public et la scène politique, comme l’ont montré les dernières semaines ?

J’ai prévenu papa au début. Je l’ai prévenu que Martin Nejedl avait éloigné ses amis de l’entourage de son père, ce qui a influencé ses opinions et ses attitudes. J’étais le seul à vivre avec mon père, du moins en tant que son fils. Fondamentalement, c’était un test de la façon dont, des années plus tard, Nejedlý et Mynář ont commencé à couper leurs alliés et amis de Miloš Zeman.

Votre relation avec votre père souffre-t-elle?

C’était l’une de ces choses que mon père et moi avons décidé. Déjà lors des préparatifs de la première campagne, j’avais dit que je ne ferais pas entrer Mynář et Nejedl dans l’équipe. Papa ne me croit pas. Cela a beaucoup gêné notre relation, heureusement nous sommes restés en famille mais nous ne parlons plus de politique ensemble. J’ai dit mon opinion à mon père, mais je n’ai pas été entendu. Ce n’était pas un bon moment en termes de relation père-fille, mais c’était une bonne école pour moi. J’ai réalisé à qui je pouvais faire confiance, à quel point il est fragile de maintenir une relation.

Votre père a-t-il eu une réflexion sur cela à la fin de sa vie ?

Après la première élection présidentielle, il a commencé à le sentir. Il s’est rendu compte qu’il n’avait pas réussi à ramener Miloš Zeman au sommet de la politique. Il se concentre sur l’objectif de faire de Miloš Zeman président, mais il oublie de voir qui se rapproche de Zeman – et qui finira par l’évincer de Zeman.

Qui est le plus important dans votre vision du Château ?

Dès le départ, c’était principalement Martin Nejedl. Au départ, Vratislav Mynář jouait le rôle d’un facteur. Mais grâce au poste de directeur du bureau présidentiel, Mynář est au sommet d’informations importantes, et récemment, lorsque le président a été affaibli par la maladie, Mynář est devenu l’un des rares du pays à avoir un accès quasi permanent au président. Par conséquent, il a une chance d’influencer Zeman; en termes de communication du Palais avec les politiciens et le public, Mynář a joué un rôle clé.

La chancelière Mynář n’a-t-elle pas fonctionné davantage comme vice-président ces dernières semaines ?

Indubitablement. Peut-être qu’il connaissait mieux les souhaits de son souverain maintenant.

Pourquoi pensez-vous que le chancelier et son entourage sont maintenant si peu transparents et essaient de garder autant d’informations que possible ?

Ils se battent pour leur avenir. D’après les cas qui sont apparus autour d’eux, ils s’inquiétaient de ce qui leur arriverait lorsque Miloš Zeman n’était pas président. Je pense qu’ils n’ont pas bien dormi après les résultats des élections législatives, parce qu’ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mynář pensait qu’il retournerait à Auschwitz en paix, où il jouerait au football et à l’internat. Je pensais qu’il avait très tort. Martin Nejedlý est un chapitre en soi, le monde sera petit.

Il y a des spéculations sur ses relations avec la Russie. Pensez-vous qu’il ira de cette façon après les fiançailles du château?

Je ne suis pas tout à fait sûr que les responsables russes soient toujours intéressés par le duo du château. Comprendre comment Castle, à son avis, n’a pas réglé la cause du retrait de la statue de Konev en raison des intérêts russes, comment l’attaque de l’agent russe contre Vrbětice a été annoncée et comment le personnel de l’ambassade russe. Du point de vue russe, c’est un échec fatal, à cause duquel je pense que Martin Nejedlý ne sera pas facile ni même possible de retourner en Russie.

Voulez-vous dire que le chancelier présidentiel et les conseillers présidentiels n’ont pas défendu les intérêts russes ?