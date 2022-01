Père et fils quittent l’émigration pour élever des chèvres dans les montagnes

Ana Peixoto Fernandes 22 novembre 2021 à 14:27

Lorsque Vítor Afonso, 48 ans, a sifflé, ses 280 chèvres, rassemblées dans une grange du hameau de Bouça dos Homens, à plus de 1 000 mètres d’altitude dans la commune d’Arcos de Valdevez, ont relevé la tête au même rythme. La scène est hilarante et le berger s’amuse beaucoup, affichant les compétences nécessaires pour commander une chèvre « sournoise et têtue ». Avant de siffler, il avait prévenu : « Voulez-vous voir comment ils vont lever les oreilles ? ».

Le troupeau de chèvres sauvages, en plus d’être leur gagne-pain, est aussi une passion et un divertissement. Vítor était un émigré en France, travaillant dans la construction et dans les cafés, mais aujourd’hui, il préfère passer ses journées à la montagne à soigner ses animaux et à les montrer à des amis qu’il a quittés hors du Portugal, via un groupe Facebook. « Les gens d’ici, qui ne sont pas ici, adorent le voir. Ils demandent toujours : » Vítor télécharge des photos, télécharge des vidéos « , dit-il.

Son fils de 25 ans, Ricardo Afonso, qui a quitté le Canada pour se consacrer au pastoralisme, l’a accompagné dans ce voyage. Il a toujours travaillé dans la construction, mais maintenant il garde le bétail pendant des jours. « J’aime bouger. Marcher d’un côté à l’autre. J’ai été en France et aux États-Unis, mais maintenant j’y suis habitué et je ne veux rien d’autre. Il y a plus de liberté », a déclaré le jeune homme, se référant à lui pour lutter contre l’isolement en appelant Connect aux réseaux sociaux via son mobile. « J’ai Facebook, Instagram, comme d’autres jeunes et maintenant il y a des réseaux partout », a-t-il déclaré.