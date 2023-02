Drame à Paris : Deux hommes menacent d’exploser à la gare, ils ont des bonbonnes de gaz. La police les arrête

La police française a arrêté ce matin à la gare Montparnasse à Paris deux hommes qui menaçaient de « tout faire sauter » et transportaient neuf bonbonnes de gaz. La police accuse les deux détenus, un Français et un Libyen, de soutenir le terrorisme. Le serveur du Figaro l’a informé.

Un Français de 51 ans et un Libyen de 29 ans se sont déplacés dans la gare et ont répété la menace. La police les a arrêtés vers 7 h 45 et les a emmenés au poste de police, où tous deux ont répété leurs déclarations. Les hommes avaient des cartouches de gaz, mais ils étaient eux-mêmes inoffensifs et les deux hommes n’avaient pas de détonateurs. rapporte Le Figaro, citant des sources bien informées.

Les pyrotechniciens ont fouillé la station et n’ont rien trouvé de potentiellement dangereux. Mais le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ordonné le renforcement immédiat des contrôles de sécurité dans les gares.

Selon la chaîne de télévision BFM, aucun des détenush n’est pas enregistré comme partisan de l’extrémisme.

En septembre 2016, un groupe de femmes soutenant l’organisation État islamique a tenté de faire sauter une voiture chargée de bonbonnes de gaz près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais a échoué. Les enquêtes ont révélé que les femmes étaient des fanatiques et que leurs attaques étaient contrôlées à distance depuis la Syrie.