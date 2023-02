Beau bâtiment frais. Les sports d’hiver entre les mains d’architectes imaginatifs

En ski, en patin à glace ou en saut à ski, avec style. Les patineuses de vitesse Martina Sáblíková et Karolína Erbanová ou le sauteur à ski Jakub Janda le savent. Même le représentant tchèque remporte du succès dans des sites qui résonnent non seulement avec le sport de haut niveau, mais aussi avec des bâtiments extraordinaires.

Le stade d’hiver de New Haven est surnommé le pape en raison de sa forme.

Le stade Ingalls Rink, appartenant à la prestigieuse université de Yale, est une véritable légende de l’architecture. Son auteur est Eero Saarinen, un Américain d’origine finlandaise, surtout connu comme designer de meubles. Sa chaise Tulip Chair futuriste compte parmi les icônes les plus connues du design de produits.

Mais aux États-Unis, il a également été actif en tant qu’architecte moderniste des années 1930 aux années 1950, connu pour son utilisation de hautes arches et ses expériences avec des toits sinusoïdaux. Le stade d’hiver de 1959, nommé d’après deux capitaines de hockey de la même famille, a été surnommé le pape en raison de sa forme. Le toit en bois est soutenu par des arches massives en béton. La construction gracieuse de Saarinen a inspiré de nombreux architectes, par exemple lors de la conception de stades pour les Jeux olympiques.

Avoriaz fait partie de l’une des plus grandes stations de ski d’Europe, les Portes du Soleil.

La station, répartie sur un plateau à 1 100 mètres au-dessus du village de Morzine, fait partie du domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil, avec 600 kilomètres de pistes, l’une des deux plus grandes d’Europe. Pourtant, l’Avoriaz construite de 1960 à nos jours offre bien plus que du sport. Il fascine déjà par son emplacement sur une haute terrasse en pierre, qui ressemble à un nid d’aigle. Cependant, il impressionne également par son architecture en bois uniforme, qui s’intègre parfaitement dans le terrain montagneux.

Parmi les bâtiments les plus célèbres du bureau danois de Bjarke Ingels BIG, futur auteur de la Vltava Philharmonic à Prague, figure l’incinérateur de Copenhague, dont le toit est doté d’une piste de ski.

Les architectes Jacques Labro, Jean-Jacques Orzoni et Jean-Marc Roque impressionnent le bâtiment avec des formes organiques gracieuses qui s’harmonisent harmonieusement avec les géants de la montagne. De plus, ils sont économes en énergie. Avoriaz ressemble à la « Venise des neiges » – en hiver, seuls les skis peuvent être utilisés dans les rues. Les cyclistes se rendent à la station en été, elle a également accueilli le Tour de France à six reprises. D’ailleurs, il visitera Morzine voisin en 2023.