Quand on pense aux traditions culinaires françaises, la plupart des gens pensent probablement aux baguettes. Et juste après les gâteaux populaires, croustillants en surface et moelleux à l’intérieur, que les Français essaient à presque tous les plats, les croissants suivent. Une expérience beurrée à plusieurs niveaux, où le boulanger peut vraiment montrer son art. Mais peu de gens savent que cette délicatesse typiquement française n’est pas du tout originaire de France.

Le type de pâte qui compose cette fameuse friandise cuite au four peut révéler l’origine des croissants. Cela s’appelle une viennoiserie, et il n’est pas nécessaire d’être un grand linguiste pour savoir qu’elle est née à Vienne. Les boulangers viennois l’utilisent pour confectionner plusieurs types de pâtisseries, dont la base est la pâte à levure, afin qu’elle devienne moelleuse et moelleuse après la cuisson.

L’un des représentants de la pâtisserie viennoise typique est le kipferl, dont le plus proche est le célèbre loupák en République tchèque. Les sources ne sont pas du tout d’accord sur la façon dont ce simple gâteau a vu le jour. Certains prétendent qu’il est déjà apparu 12e sièclelorsqu’ils sont cuits par la boulangerie du monastère, d’autres sont un peu plus dramatiques et font référence aux guerres entre les Habsbourg et l’Empire ottoman.

Pendant conflit, qui commença en 1683 et se termina en 1699, la Turquie tenta de conquérir Vienne. Pendant le siège, qui a eu lieu la première année de la guerre, les attaques de l’Empire ottoman ont été repoussées. Et la légende culinaire raconte que le boulanger viennois Peter Wendler – peut-être un peu moqueur aussi – a commencé à faire des gâteaux en forme de croissant, un symbole que les Turcs portent sur leur drapeau.

Photo: Défidu De l’Autriche, la tradition a fait son chemin vers la France et de là vers le reste du monde, y compris la République tchèque

Juste pour le plaisir – par une autre légende on doit aussi la violente expansion de l’empire ottoman au premier café d’Europe. Les soldats en retraite auraient fait trop de fuites, de sorte que plusieurs sacs ont été laissés sur le champ de bataille, dans lesquels, entre autres, des grains de café torréfiés étaient cachés. Alors juste un peu a suffi pour lancer la tradition du café viennois.

Mais revenons aux croissants. Alors, comment le kipferl autrichien s’est-il retrouvé dans toutes les boulangeries françaises, des plus chics de Paris aux humbles de la campagne ? Là aussi, un thème militaire est mêlé à l’histoire, car en 1839 un officier d’artillerie autrichien ouvre une boulangerie à Paris. August Zang. Elle l’appelle Boulangerie Viennoise et se concentre ici sur les viennoiseries, dont le kipferl susmentionné.

Dans le même temps, Zang n’avait aucune expérience en boulangerie, mais il était assisté d’un boulanger viennois expérimenté à Paris. Sa boulangerie viennoise a commencé à prospérer, qui a également été aidée par un four à vapeur spécial qu’il a apporté à Paris depuis Vienne. Les Français n’étaient pas au courant de cette réalisation à l’époque, Zang apportant ainsi une contribution significative à la façon dont la boulangerie en tant qu’artisanat s’est développée plus tard ici.

Ainsi, les Français ont appris de Zang non seulement comment faire des gâteaux, mais aussi les types de pâtisseries qu’il a apportées à Paris avec sa boulangerie. Les boulangers français ont commencé à affiner le Kipferl de diverses manières jusqu’à ce qu’ils créent le croissant que nous connaissons aujourd’hui. Quelques décennies seulement après l’arrivée de Zang à Paris, les pâtisseries molles sont devenues un élément indispensable de chaque petit-déjeuner français. Et son nom, qui aujourd’hui cause des difficultés pour les gens du monde entier qui essaient de prononcer correctement, est le mot français pour croissant de lune.

recette Le croissant tel que nous le connaissons aujourd’hui a été écrit pour la première fois par le boulanger français Sylvain Claudius Goy. Dans le livre de cuisine La Cuisine Anglo-Américaine filmé un processus consistant à intercaler des couches de pâte avec du beurre et à les plier en d’innombrables couches. Grâce à cela, une version beaucoup plus moelleuse du gâteau original a été créée, avec une surface croustillante qui s’émiette délicieusement en flocons gras et grillés.

Heureusement, les croissants se sont progressivement répandus de France dans le monde et n’ont pas été à la traîne de la République tchèque. Si vous aimez maintenant un enrobage de gluten mou, sachez qu’il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir. A Prague, parmi les amateurs de confiserie, dont nous connaissons maintenant bien l’histoire, il existe une entreprise éprouvée je suis contre, Former, Maison de pain arctique, Café Kro, Pratique du pain, Maison de pain Supernova ou Le Caveau. À Brno, vous pouvez aller à Boulangerie Artisanale William & Thomas ou pour Dessertsà Ostrava, ils se spécialisent dans les croissants Maison des Croissants et à Pilsen dans une boulangerie artisanale Croûtes.