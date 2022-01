Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý obhajoval jako správný a potřebný“ svůj víceletý plán „ekologické transformace“ země, proti kterému od poloviny listopadu protestuje takzvané hnutí . Prezident uvedl, e vnímá hněv občanů kvůli chystanému zdražení treených hmot, násilníkům“ ale prý ustupovat nehodlá. Francie se podle něj musí oprostit od užívání fossilních paliv.





Paříž

14:10 27. listepadu 2018

Le président Macron si stojí za plánem ecologycké transformace Francie. | Photo : Copyleft / Licence Art Libre, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

sekologická opatření byla jedním z hlavních slibů Macrona během prezidentské kampaně v roce 2017. Jeho vláda však sklidila critique za údajnou nečinnost poté, co v letos v srpnu odstoupil populárníního prosulárníkí



Aktuální plan s cílem motivovat Francouze k ecologyčtějšímu ivotnímu stylu nicméně vyvolaly vlnu místy i násilných protestů. Jejich účastníci, zpravidla oděni v neonově žlutých reflexních vestách z povinné výbavy automobilistů, nesouhlasí hlavně s myslem zvýšit od Nového roku spotřební daň na ropné produit.

Macron v dlouhém projevu o víceleté energyké politice zdůraznil, e Francie potřebuje s ohledem na využití ropy i uhlí podstoupit detoxikační kůru“. Reakce na urgentní situaci“ v podobě globálních klimatických změn podle něj v zemi není dostatečně rychlá. Nemůžete být v pondělí pro ivotní prostředí av úterý proti zvyšování ceny benzinu », ekl Macron.

Musíme opustit fossilní paliva, musíme do roku 2050 přejít od Francie, kde 75 procent spotřeby tvoří énergie fossilního původu, k výrobě a spotřebě zcela zbavené uhlíku, » prohlásil. Prezident dále zopakoval mysl zavřít do roku 2022 všechny uhelné elektrárny v zemi a oznámil, e vláda do konce jeho pětiletého funkčního období zprovozní prnuvní motrárnuvní vět. Investice do obnovitelných zdrojů se mají zvýšit z pěti miliard na sedm až osm miliard eur (kolem 200 miliard korun) ročně.



Débat s démonstration

Ohledně aktuálních protestů Macron uvedl, e chápe občany, kteří mají pocit, e ekologickou transformaci zaplatí, ale nebudou z ní těžit“. Méthode Konkrétní přechodu od fossilních paliv podle něj tyto obavy musí brát v potaz. Navrhl například, aby se daň na treené hmoty odvíjela od kolísání ceny ropy. Macron zároveň zdůraznil, e si občany a jejich požadavky neplete s násilníky.

Doufám, e v následujících třech měsících uvidíme celonárodní debatu, která pronikne do všech regionů. Doufám, e zástupci lutých vest se jí budou moci astnit,” dodal francouzský prezident. Elysejský palác následně naznačil, e ministr životního prostředí François de Rugy odpoledne na žádost Macrona přijme představitele protestního hnutí.

