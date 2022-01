La France sera la première destination des startups en Europe

Dans les gros titres d’aujourd’hui en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), FinTech Lydia a déclaré qu’il faudrait deux ans à la France pour devenir la première destination de démarrage en Europe, et les entrepreneurs espagnols peuvent désormais accéder à Square. En outre, l’organisme de surveillance financière de l’Union européenne affirme que des règles contradictoires sur les réseaux 5G présentent un risque pour la sécurité, et le prêteur 365 Business Finance a levé 55 millions de livres (environ 74 millions de dollars) pour financer son objectif de doubler les prêts.

Pourquoi l’Europe n’a-t-elle pas une super application financière ?

Il faudra deux ans à la France pour rattraper le Royaume-Uni ou l’Irlande, qui sont actuellement la principale destination du financement des startups en Europe, a déclaré Cyril Checchi, co-fondateur et PDG de la licorne française FinTech. Les investissements en capital-risque dans les start-up françaises ont plus que doublé l’an dernier, passant de 5,1 milliards d’euros (environ 5,8 milliards de dollars) à plus de 11 milliards d’euros (plus de 12 milliards de dollars) en 2021.

Lancement carré en Espagne

Les entrepreneurs espagnols peuvent désormais accéder à Square, qui propose des solutions de paiement pour les consommateurs et les entreprises. La présidente de Square, Alyssa Henry, a déclaré que les entreprises espagnoles peuvent utiliser un écosystème intégré de produits et de services comprenant des logiciels, du matériel et des solutions de paiement pour les aider à lancer, gérer ou développer leurs activités.

Cour des comptes de l’UE sur la sécurité et les retards dans les réseaux 5G

La garde financière de l’Union européenne a déclaré que des règles contradictoires sur la vérification des fournisseurs de technologie 5G constituaient un risque pour la sécurité du bloc. Dans le rapport de 69 pages, « Déploiement de la 5G dans l’Union européenne : les retards de déploiement du réseau car les problèmes de sécurité restent non résolus », le Conseil européen des commissaires aux comptes (CEA) a appelé à des mises à jour énergétiques pour stimuler le déploiement de la 5G, mais a soulevé des inquiétudes concernant les problèmes de sécurité potentiels. . .

Le financement de Business 365 à Londres lève 74 millions de dollars

Le prêteur de PME 365 Business Finance a levé 55 millions de livres (environ 74 millions de dollars) en financement par emprunt et par actions pour financer son objectif de doubler les prêts d’ici 2023. Le tour de table a été mené par Kendal Capital, une société d’investissement de spécialistes mondiaux de la finance, tandis que la dette a a signé un accord avec Pollen Street Capital, une société de gestion d’investissements alternatifs basée à Londres.

Ministre des finances : la Russie devrait réglementer les crypto-monnaies, pas les interdire

Le chef du département politique du ministère russe des Finances a déclaré que la Russie devrait établir des réglementations régissant les crypto-monnaies plutôt que de les abolir. Ivan Chepskov a fait ces commentaires lors d’une conférence téléphonique organisée par l’éditeur russe RBK, moins d’une semaine après que la Banque centrale russe a publié un rapport proposant une interdiction pure et simple de l’extraction et du commerce de crypto-monnaie.

B2B Fashion Cloud lance un modèle de données de produits de commerce électronique

Une plate-forme B2B, Fashion Cloud a créé un nouveau modèle de données de produit de commerce électronique standard et vise à aider les commerçants à intégrer les informations de marque dans leurs magasins numériques. Fashion Cloud s’est associé à Bte et Euretco pour développer un guide, qui aidera plus de 17 000 commerçants à utiliser la plateforme pour exploiter les données produit fournies par les marques.

Challenger Bank of England facilite l’accès aux prêts avec des outils de création de crédit

Le crédit aux entreprises et les clients invisibles sont souvent confrontés à une bataille difficile lorsqu’ils accèdent au crédit au Royaume-Uni, car ils ont peu ou pas d’antécédents de crédit auprès des bureaux de crédit britanniques. D’ici 2021, Experian estime qu’environ 5,2 millions de personnes dans le pays seront exclues des services financiers parce qu’elles sont invisibles au crédit.

La banque italienne UniCredit cherche à vendre ses activités de crédit-bail

UniCredit, un banquier d’affaires basé à Milan, étudie les offres d’un certain nombre de candidats souhaitant reprendre le bail. Les soumissionnaires comprennent les sociétés de capital-investissement Bain et Christofferson Rob & Co, ainsi que l’Italien Alba Leasing.

Des chercheurs mettent en évidence les vulnérabilités de sécurité potentielles des voitures connectées

Imaginez que vous recevez un e-mail vous informant que quelqu’un a piraté votre voiture connectée et a non seulement trouvé votre adresse e-mail, mais a également maîtrisé votre serrure de porte et klaxon de voiture. C’est arrivé à des dizaines de propriétaires de Tesla après qu’un pirate ait pris le contrôle des fonctionnalités de leur voiture via un logiciel tiers qu’ils utilisaient, puis a découvert leur adresse e-mail via le logiciel de verrouillage numérique de Tesla. .

Le rapport de l’UE sur l’IdO met en lumière les problèmes de concurrence potentiels

La Commission européenne a publié une enquête sectorielle sur l’Internet des objets (IoT) grand public, analysant le paysage concurrentiel, les tendances émergentes et les problèmes de concurrence potentiels. Le rapport résume les réponses de plus de 200 entreprises actives dans la fabrication d’appareils intelligents, fournissant des assistants vocaux et/ou des services IoT aux consommateurs, ainsi que de 14 organisations industrielles et normalisateurs.

Les startups turques font face à un financement de 1,55 milliard de dollars en 2021, en hausse de 948% sur un an

En 2021, plusieurs pays ont établi de nouveaux records annuels en termes de nombre de transactions et de valeur des investissements, et la Turquie n’est pas différente. L’année dernière s’est avérée être la plus grande année pour les startups du pays, après avoir levé 1,55 milliard de dollars en capital-risque et en financement providentiel, soit une augmentation de 948% d’une année sur l’autre de l’investissement total.