Designer en chef : les boutons ne manquent pas sur les voitures Škoda, mais le look est inévitable

Selon le concepteur en chef de la marque Škoda, les boutons matériels ont toujours leur place dans les voitures modernes, les commandes tactiles complètes ne doivent pas distraire le conducteur.

Le grand concept de SUV Vision S – la vedette principale de l’exposition de Škoda au Salon de l’automobile de Genève de cette année – est plein de regards, mais il y a un bouton à voir. Les constructeurs automobiles indiquent-ils qu’eux aussi suivront la tendance malheureuse de déplacer plus de fonctionnalités vers les écrans tactiles ? Non, assure le designer en chef Jozef Kabaň.

« Nous avons réalisé qu’il est plus facile et plus sûr pour le conducteur d’utiliser des boutons pendant la conduite, qui peuvent être navigués au toucher, plutôt que de pointer son doigt vers l’écran tactile », a déclaré Kabaň lors d’une réunion avec des journalistes tchèques à Genève.

Selon lui, les écrans tactiles sont incontournables en raison de l’essor du multimédia et de la connexion des systèmes embarqués avec les smartphones, mais Škoda n’entend pas s’en remettre uniquement à eux. « Pour nous, ce sera toujours une combinaison (boutons matériels et écran tactile) à l’avenir », a-t-il déclaré.

Le grand concept SUV Škoda VisionS :

En essais Serveur Autorevue.cz écran tactile éditorial critiquer régulièrement. Les constructeurs automobiles parviennent rarement à concevoir des interfaces graphiques de manière à ce qu’elles soient claires et intuitives à utiliser même en conduisant.

Dans le même temps, Kabaň a admis qu’il avait trouvé le prochain lifting d’Octavia très réussi, à son avis, cela pousserait encore l’apparition de modèles clés. Et quand le verra-t-on pour la première fois ? « Bientôt », Kabaň a évité une réponse concrète avec un sourire.

L’échappement ne revient pas

La Škoda Vision S dispose également d’une paire d’échappements ovales. Mais cela ne signifie pas que la marque abandonne sa philosophie selon laquelle les échappements visibles doivent toujours être réservés aux seuls modèles à vocation sportive. « Personnellement, je continue de penser qu’on peut se passer d’un pot d’échappement », avoue-t-il. « Nous avons également présenté ici la Superb Sportline avec la ligne d’échappement suggérée, mais je pense que le modèle standard devrait apprécier la pureté du design », a-t-il déclaré.

Skoda Fabia ScoutLine et Superb SportLine :

Le Vision S est une grande étude de concept de SUV. C’est dommage pour le modèle à venir, ils en parlent comme d’un « SUV A+ », mais ce n’est un secret pour personne que la voiture à sept places de la plateforme MQB portera le nom de Kodiaq. Vision S dispose de trois rangées distinctes de deux places avec un équipement multimédia riche. Les parents pourraient, par exemple, jouer un conte de fées pour les enfants assis à l’arrière de leur siège, mais aussi utiliser la caméra pour surveiller si leur enfant se livre à des activités inappropriées au lieu de regarder la vidéo.

Outre le Kodiaq, Škoda entend lancer d’autres modèles de la catégorie SUV ou crossover dans les années à venir. Un successeur du modèle Yeti, un coupé SUV de taille Kodiaq et éventuellement un petit crossover sont prévus. Cependant, le constructeur automobile souhaite vendre au moins certains de ces modèles uniquement sur des marchés non européens, du moins dans un premier temps.

L’article a été publié dans AutoRevue.cz