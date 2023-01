Les affaires quittent Twitter. Les dépenses publicitaires ont chuté de plus de 70 %

Twitter tente maintenant d’inverser la sortie des annonceurs. À cette fin, il a pris un certain nombre de nouvelles mesures, par exemple, il a décidé de lever l’interdiction de la publicité politique et de donner aux annonceurs plus de contrôle sur l’endroit où leurs publicités apparaissent, écrit Reuters.

Musk a acheté Twitter fin octobre pour 44 milliards de dollars (environ 965 milliards de CZK). Depuis lors, le plus grand constructeur automobile américain General Motors, le fabricant de médicaments Pfizer et le constructeur automobile allemand Volkswagen, entre autres, ont cessé de faire de la publicité sur Twitter. Les entreprises craignent que des publications plus répréhensibles n’apparaissent sur Twitter alors que Musk réévalue l’approche de la plateforme en matière d’organisation du contenu.

Les revenus publicitaires représentent environ 90% des revenus totaux de Twitter. La société de recherche Pathmatics estime que près de la moitié des 30 principaux annonceurs Twitter ont complètement cessé de faire de la publicité sur le réseau.

Selon The Information, un serveur axé sur le secteur de la technologie, les revenus de Twitter au quatrième trimestre ont chuté d’environ 35 % en glissement annuel pour atteindre 1,025 milliard de dollars (environ 22,5 milliards de CZK) en raison d’une baisse des revenus publicitaires. Dans ce cas, le serveur fait référence à des informations partagées par l’un des cadres supérieurs de l’entreprise la semaine dernière lors d’une réunion avec d’autres employés.