Des vagues incroyables du surfeur Natxo González pour remporter Vaca Gigante, le championnat de vagues géantes à Santander

Parler de vagues géantes dans le surf espagnol, c’est le faire Natxo González. Le surfeur Vizcaya, né à Plentzia, est devenu Premier surfeur espagnol à rejoindre l’élite mondiale du surf des grosses vagues.

Et ces derniers mois, il n’a cessé de gagner. En décembre dernier, il a été appliqué en Classe el Quemao, à Lanzarote, avec un tube impressionnant dans les vagues mythiques de La Santa et maintenant il a aussi gagné le championnat Vache géante.

Natxo González, qui a surfé sur une vague historique après l’ouragan Epsilon, a remporté la victoire au tournoi de Cantabrie avec une autre vague mémorable. Les surfeurs de Biscaye ont emporté un pot de lait, un béret de champion et un chèque de 3 000 euros.

Natxo González lance un message de prudence à la communauté des surfeurs, car de plus en plus d’accidents se produisent en raison du nombre croissant de surfeurs qui partent en mer pour surfer sur les vagues géantes. Il a eu une grande peur à Nazaré et une autre en Irlande, mais ses compétences et sa préparation l’ont aidé à résoudre deux situations très dangereuses.

La Vaca Gigante organise une nouvelle édition avec 20 surfeurs, dont 10 cantabriques et 10 du Pays basque, des Asturies, de Galice ou encore du Portugal, de France ou d’Italie.

Axi Muniain a remporté le prix de la plus haute vague de la journée (8 mètres), tandis que Jean Merodio, quant à lui, est Cantabrique à son meilleur.