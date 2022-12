Des millionnaires disparaissent de France, les tensions religieuses sont à blâmer

Une dizaine de milliers de millionnaires ont quitté la France l’année dernière. C’est selon un rapport de la société New World Wealth (NWW), qui examine la richesse mondiale. Selon le rapport, la raison principale est les tensions religieuses entre chrétiens et musulmans. Selon les prévisions, la tendance formée augmentera dans les dix prochaines années.

Rapport EOS elle se fonde, par exemple, sur des statistiques, des enquêtes, des entretiens avec des experts en migration ou des données sur la double nationalité. Il s’ensuit que la France a perdu trois pour cent de millionnaires l’an dernier sur un total de 323 000. À cet égard, Paris a été particulièrement touché, d’où sont partis sept pour cent des millionnaires.

Selon les chercheurs de NWW, cela était principalement dû aux émeutes religieuses entre chrétiens et musulmans, qui étaient les plus visibles dans les zones urbaines densément peuplées. Le rapport indique que cette tendance se poursuivra et s’intensifiera au cours des dix prochaines années.

Selon le NWW, l’exode des millionnaires pourrait également se produire dans d’autres pays européens, qui ont récemment montré des signes similaires de tension religieuse. C’est le cas, par exemple, en Allemagne, en Suède ou au Royaume-Uni.

Les millionnaires retourneront en Chine

Outre la France, plusieurs autres grands pays ont connu une baisse des millionnaires. Neuf mille d’entre eux ont quitté la Chine, qui ne représente cependant qu’un pour cent du total et, selon le NWW, n’est pas préoccupante. La Chine fait toujours plus de millionnaires qu’ils n’en sont partis, et avec l’amélioration des conditions de vie, certains pourraient également retourner dans le pays. Un cas similaire s’est produit en Inde, d’où quatre mille millionnaires sont partis l’année dernière.

A l’autre pôle se trouve l’Australie, par exemple, qui a enregistré une augmentation de huit mille. Des millionnaires du monde entier y vont, et c’est très populaire, par exemple, parmi ceux de Grande-Bretagne. Une destination populaire reste les États-Unis, où sept mille millionnaires ont immigré et l’année dernière, il y en avait environ 4 180 000 dans le pays.

L’Europe du Sud est en danger

D’un point de vue régional, le sud de l’Europe est le plus touché par la perte à long terme de millionnaires. De plus en plus d’entre eux ont quitté l’Italie, la Grèce et l’Espagne ces dernières années, quelque onze mille l’année dernière. Le NWW suppose que si l’Union européenne éclate à un moment donné dans le futur, ces pays seront les plus durement touchés.

Selon NWW, le départ des millionnaires est significatif surtout du point de vue qu’ils sont généralement l’avant-garde d’un exode plus important. En outre, les États touchés ont perdu des impôts et des opportunités d’emploi.