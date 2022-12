Zdechovský sous le microscope. « Katargate » a attiré l’attention sur ses contacts dans le Golfe

Depuis une semaine, le Parlement européen est secoué par le plus grand scandale de corruption depuis des années. Maintenant, l’effet a atteint l’eurodéputé tchèque Tomáš Zdechovské (KDU-ČSL). Des collègues de groupes politiques opposés l’ont accusé de se comporter de manière non transparente envers Bahreïn.

Au cœur du scandale de corruption actuel se trouve le soupçon qu’un autre État du Golfe, Catarrhe, a soudoyé plusieurs députés et leurs associés pour influencer le vote du DPR en sa faveur. Dans ce cadre, la police belge a arrêté aujourd’hui l’ancienne vice-présidente du Parlement européen, la socialiste grecque Eva Kaili, et cinq autres personnes. Lors d’une perquisition et d’une perquisition dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, la police a saisi un million et demi d’euros en liquide.

Jusqu’ici, l’affaire n’a concerné « que » les socialistes, mais cette semaine elle saute aussi dans le parti populaire. Après Eva Kaili, le parquet belge a demandé l’extradition d’une autre eurodéputée grecque, cette fois la politicienne conservatrice Maria Spyraki.

Dans le contexte du scandale du Qatar, la députée danoise Karen Melchiorová a indirectement accusé Tomáš Zdechovský d’avoir un conflit d’intérêts, alors qu’il négociait une déclaration au nom de la République populaire censée condamner les violations des droits de l’homme par le régime bahreïni.

Mais Zdechovský a également dirigé le groupe informel Prátelé Bahrajnu (dans le premier groupe d’amitié de Bahreïn). Il existe de nombreux groupes de ce type au Parlement européen, et les parlementaires communiquent avec le gouvernement officiel de chaque pays en leur sein.

« A la lumière du scandale du Qatar et pour assurer l’intégrité de nos institutions, j’ai demandé à la direction du Parti populaire de remplacer Tomáš Zdechovský comme négociateur », a écrit le libéral danois Melchiorová à ses collègues membres du parti.

Mais la faction populaire ne s’est pas occupée de l’échange tchèque et a plutôt refusé de co-rédiger une résolution condamnant les actions de Bahreïn sur le front des droits de l’homme. Le Parti populaire soutient l’argument de Zdechovský selon lequel le défenseur des droits humains emprisonné Abdalhádí Khavadža, qui a principalement parlé de la déclaration, n’est pas seulement un militant des droits humains, mais aussi un farouche opposant au gouvernement bahreïni, qui cherche à le renverser. La résolution a été adoptée jeudi, mais sans vote populaire.

Sécurité et hôtel obligatoires

Mercredi journal britannique The Guardian dans le même temps, il publie un article sur le voyage de Zdechovský à Bahreïn, entre autres, aux frais des autorités locales, sans être officiellement annoncé par l’eurodéputé tchèque. Des informations sur le contexte de l’une des nombreuses déclarations politiques non contraignantes approuvées par le Parlement européen à chaque session ont été publiées.

Les législateurs doivent signaler les visites officielles payées, mais pas les voyages personnels, et le politicien tchèque affirme qu’il a agi conformément à ces règlements. Plus tard, suite à la publication de l’article dans le journal The Guardian, il a soumis des documents prouvant qu’il avait personnellement payé un voyage non déclaré à Bahreïn ce printemps. Au lieu de cela, il a annoncé une visite l’automne dernier, lorsque les autorités bahreïnites lui ont payé un hôtel de luxe.

Le journal de N jeudi il a écrit, que Zdechovský a rencontré sur place le fils de l’armurier tchèque Jaroslav Strnad lors de sa visite à Bahreïn en avril. Ils ont assisté ensemble aux négociations avec la Chambre de commerce de Bahreïn. Pendant ce temps, Zdechovský vient d’inscrire le voyage d’avril comme un voyage personnel. « Nous venons de nous rencontrer là-bas », a-t-il déclaré à Deník N à propos de sa rencontre avec le jeune Strnad.

Le député européen ne considère même pas comme un problème qu’il négocie des textes critiques sur les pays qu’il visite, entre autres à l’invitation de ses gouvernants. « Ce n’est pas un conflit d’intérêts. Cela arrive quand j’en profite. Mais ils m’ont donné la sécurité et ils ont choisi l’hôtel eux-mêmes, je dois être d’accord », a déclaré Tomáš Zdechovský à Aktuálně.cz. « Et qui de mieux pour négocier une résolution que quelqu’un qui se soucie et comprend le pays? »

Zdechovský n’est pas seulement le chef du groupe des Amis de Bahreïn, mais aussi de la même plateforme informelle pour Maldives et Sri Lanka. Les activités de ces groupes ne sont régies par aucune règle, il suffit d’informer le Parlement européen de leur position. En règle générale, ils servent de groupes de discussion pour les parlementaires et leur position est souvent encouragée par l’ambassadeur du pays concerné à Bruxelles.

Dans le contexte du scandale du Qatar, l’attention se tourne vers ces groupes, car en raison de règles inexistantes, ils peuvent devenir des foyers de corruption. Les parlementaires peuvent inviter des émissaires de l’État et des lobbyistes sans avoir à le rendre public. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsolová, en a également parlé, car elle a promis jeudi aux dirigeants européens qu’elle maintiendrait la transparence de l’institution dans son ensemble.

Relations avec le monde arabe

Zdechovský lui-même, qui a déjà été photographié avec Eva Kailiová et l’a décrite comme « ma meilleure amie », ne trouve pas inhabituel qu’en tant que politicienne d’Europe centrale, en dehors de ses fonctions habituelles de députée, elle se consacre au développement politique interne des Maldives, de Bahreïn et de Sri Lanka.

« Mes collègues ne font souvent pas la différence entre le Pakistan et l’Afghanistan », a déclaré l’eurodéputé. « J’ai des relations avec le monde arabe. Je vais dans ces pays depuis dix-huit ans, j’ai lu le Coran trois fois. Il n’y a rien d’étrange dans mon intérêt », a-t-il ajouté.

Jeudi, le journal français Le Monde a publié un article sur l’affaire du Qatar, selon lequel les soupçons de corruption parmi les législateurs s’étendaient à d’éventuels pots-de-vin du Maroc. Jusqu’à présent, aucun eurodéputé tchèque n’a été soupçonné d’activités illégales.