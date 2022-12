Les footballeurs argentins ont battu le défenseur français en finale de la Coupe du monde après une séance de tirs au but

Lusail (Qatar) – Les footballeurs argentins sont devenus champions du monde pour la troisième fois de l’histoire après des triomphes en 1978 et 1986. Les champions sud-américains en titre ont perdu 2-0 et gagné 3-2 contre la France, championne en titre, lors de la finale dramatique du tournoi au Qatar. , mais ils ont gagné 4:2 lors d’une séance de tirs au but. Le capitaine argentin Lionel Messi a remporté le trophée que sa riche collection a perdu lors de son dernier match de Coupe du monde.

L’Argentine a longtemps dominé et a pris une avance de 2-0 après le but de Messi sur un penalty d’Ángel Di María. Cependant, à la 80e minute, Kylian Mbappé a réduit le penalty, qui a égalisé dans les 97 secondes suivantes. A la 108e minute, Messi repasse devant, à deux minutes de la prolongation, Mbappé réussissant un triplé sur penalty. Cependant, lors de la séance de tirs au but décisive, l’Argentine a montré une tension plus forte, convertissant les quatre tentatives, tandis que Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni ont manqué de l’autre côté.

La France n’a pas réussi à devenir la troisième équipe de l’histoire et la première depuis 1962 et le Brésil à défendre l’or à la Coupe du monde. L’élection nationale du coq gaélique ne suit pas les victoires de 1998 et 2018.

Avec huit buts, Mbappé a dominé la bataille passionnante pour devenir le meilleur buteur du tournoi du Qatar avec un but devant Messi, mais son Paris St. Germaine. L’Argentine a vengé sa défaite 4-3 face à ses adversaires en huitièmes de finale du dernier championnat en Russie et n’est devenue que le deuxième pays après l’Espagne en 2010 à dominer le championnat après avoir perdu son match d’ouverture.

En finale, Messi a fait son 26e départ aux championnats du monde et a dépassé le détenteur du record allemand Lothar Matthäus. Le gardien français Hugo Lloris est le premier gardien de but de l’histoire à disputer sa 20e titularisation en Coupe du monde. Après la demi-finale, il a partagé la première place des gardiens avec l’Allemand Manuel Neuer.

Le polyvalent offensif expérimenté Di María faisait également partie de la formation de départ pour l’Argentine, qui n’a joué que neuf minutes lors de la phase d’élimination précédente en raison de problèmes de santé. Le milieu de terrain Rabiot et le défenseur Upamecano sont revenus dans le onze de départ français contre les demi-finales et étaient légèrement malades.

L’Argentine a semblé plus agressive et affamée dès le départ. À la neuvième minute, après avoir combattu un adversaire, Lloris, qui à 35 ans et 357 jours était le deuxième gardien de but le plus âgé de la finale, a été autorisé à s’allonger, mais a pu continuer après avoir subi un traitement.

Les champions sud-américains en ont profité à mi-parcours du premier acte. Dembélé a laissé Di María le dépasser, l’encrassant dans la surface et l’arbitre polonais Marciniak n’a pas hésité à accorder le penalty, que Messi a converti avec confiance après avoir envoyé Lloris dans l’autre sens.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or, âgé de 35 ans, est devenu le premier de l’histoire à marquer en une seule Coupe du monde à tous les tours. À 35 ans et 177 jours, Messi est le deuxième buteur le plus âgé d’une finale après le Suédois Liedholm.

À la 36e minute, l’Argentine a ajouté au score. Après une combinaison éclair, ils sont allés pour une pause à deux, qui a été terminée par Di María après avoir été mise en place par Mac Allister. Les joueurs de retour dans la formation de départ ont marqué pour la première fois du tournoi et ont été les premiers joueurs de l’histoire à se qualifier pour la finale d’un championnat du monde, d’un championnat continental et des Jeux olympiques.

En finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1966, la France n’a eu aucun tir et pas une seule touche dans la surface adverse lors de la première mi-temps, comme si elle souffrait des effets d’un virus auquel plusieurs joueurs ont été confrontés.

L’entraîneur Deschamps, qui est le deuxième homme de l’histoire après l’Italien Pozzo à défendre l’or de la Coupe du monde avec son équipe, a effectué deux remplacements après 41 minutes. Étonnamment, il a sorti les meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, Giroud et Dembélé, et a fait venir Thuram aux côtés de Kol Muani.

Depuis 1954, aucune équipe n’a été en mesure de renverser un déficit de 0-2 en finale, et la France non plus, malgré sa forme plus faible à l’heure d’ouverture, dont elle n’était étonnamment pas loin. La sélection nationale du coq gaélique au début de la seconde période a survécu à plusieurs occasions de l’adversaire et a ensuite dramatisé de manière inattendue la finale.

La France, qui a été la première depuis 2002 à disputer la finale pour la deuxième fois consécutive, n’a tiré pour la première fois du match qu’à la 68e minute, mais elle a ensuite égalisé dès les deux premières tentatives entre les poteaux. À la 79e minute, Otamendi a commis une faute sur Kol Muani dans la surface de réparation, et Mbappé a eu de la chance d’en sauver, même si Martínez a touché le ballon.

Dans les 97 secondes suivantes, le Paris St. Germain a encore attaqué. Après avoir remplacé le remplaçant Thuram, Mbappé a tiré devant Emiliano Martínez pour enchaîner sur deux buts de leur rencontre précédente il y a quatre ans.

Un virage sensationnel aurait pu être complété à la quatrième minute par la mise en place de Rabiot, mais Emiliano Martínez est intervenu. De l’autre côté, le tir de Messi a été arrêté par Lloris lors de sa quatrième des cinq dernières finales pour atteindre le temps supplémentaire.

L’Argentine a perdu son avance à la fin du temps réglementaire et en quart de finale, où elle a éliminé les Pays-Bas aux tirs au but. A la fin de la première mi-temps des prolongations, le remplaçant Lautaro Martínez a raté deux belles occasions, mais à la 108e minute, l’Argentine a repris l’avantage. Lautaro Martínez n’a jamais battu Lloris, mais le ballon de Messi en prolongation a franchi la ligne, a confirmé la technologie.

À l’époque, le tireur vedette a égalé Mbappé en tête du tableau du tournoi avec sept buts, mais son coéquipier du PSG l’a de nouveau rebondi. À la 118e minute, le tireur français a facilement converti son deuxième penalty après avoir touché la main de Montiel dans la surface. Mbappé est le deuxième après l’Anglais Hurst à réussir un triplé en finale de Coupe du monde.

Les deux équipes ont tenté de se départager avant les tirs au but dans l’une des finales les plus dramatiques de l’histoire. Au bout du temps additionnel contre Kolo Muani, l’Argentine a été tenue en échec par le gardien Emiliano Martínez, qui a ensuite rattrapé Coman en seconde période des tirs au but. Ensuite, Tchouameni a tiré à côté, tandis que les Sud-Américains n’ont pas hésité. Montiel a réussi en tant que quatrième et a commencé les célébrations argentines.

Vote d’après-match :

Lionel Scaloni (entraîneur argentin): « Je n’arrive pas à croire que dans un match parfait on doive autant souffrir de nous. C’est incroyable, mais cette équipe a réagi à tout. On a eu un coup incroyable aujourd’hui, on a perdu la tête deux fois, mais on s’en est remis. « Je suis pour cette équipe est très fier. Nous sommes au sommet, c’est un sentiment unique. Je dédie la victoire à ma mère et mon père, ils ont rendu tout possible, c’est pourquoi je suis ici. Ils me soutiennent toujours. »

Didier Deschamps (entraîneur français): « Nous avons mis beaucoup de cœur et d’énergie dans le jeu pour revenir après la mi-temps. Quand vous revenez dans le jeu de nulle part et que vous finissez par vous en sortir, c’est encore plus difficile à digérer. Mais nous devons l’accepter. «

Émiliano Martinez (gardien de but argentin): « Nous avons contrôlé le match mais nous étions destinés à souffrir. La France a presque marqué le but de la victoire mais Dieu merci, nous avons gagné. Je rêvais de gagner la Coupe du monde. C’était une finale incroyable, je n’ai pas de mots. Je ne peux pas décrire ce que j’ai je me sens. »

Raphaël Varane (défenseur français): « On a été déçus, on a tout donné. On a failli être hors jeu pendant une heure, mais on aurait pu gagner. On s’est remis dans le match, même si c’était très difficile. Dans cette équipe, il y a de la force, une énorme mentalité, qui nous a aidés à revenir dans le jeu. Nous y allons la tête haute.

Argentine – France 3:2 (2:2, 2:0) après prolongation, penalty. 4:2

But : 23. de stylos. et 108. Messi, 36. Di María – 80. du stylo., 81. et 118. du stylo. Mbappé. Pénalités transformées par : Messi, Dybala, Paredes, Montiel – Mbappé, Kolo Muani. Ils ne changent pas : Coman, Tchouameni. Arbitres : Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz – Kwiatkowski (vidéo, tout en polonais). ŽK : Fernández, Acuňa, Paredes, Montiel – Rabiot, Thuram, Giroud. Public : 88 966.

Argentine: E. Martínez – Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) – Fernández – De Paul (102. Paredes), Mac Allister (116. Pezzella) – Messi, Álvarez (103. Lautaro Martínez ), Di María (64. Acuňa). Entraîneur : Scaloni.

France: Lloris – Koundé (120.+1 Décharge), Varane (113. Konaté), Upamecano, T. Hernandez (71. Camavinga) – Tchouaméni – Griezmann (71. Coman), Rabiot (96. Fofana) – Dembélé (41. Tour Muani), Giroud (41. Thuram), Mbappé. Entraîneur : Deschamps.