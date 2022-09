Des commerçants hésitants échangent des chiots mourants, des animaux non désirés jetés dans des conteneurs | Nouvelles | Potins de Pilsen

L’horrible affaire de chiots, qui ne laisse pas les propriétaires de chiens seuls, est découverte par l’enquêteur criminel Pilsen. Le vendeur a acheté des chiots qui n’avaient même pas 50 jours en mauvais état, ce qui en soi est une violation de la Loi sur la protection des animaux. Les commerçants continuent ensuite à vendre des chiens malades et abandonnés via des portails Internet, où ils écrivent de fausses informations sur l’âge ou l’état de santé des chiens proposés. La plupart des chiots doivent être abandonnés par leurs propriétaires désespérés.

La police a été contactée par une femme de Beroun qui a trouvé le chiot de ses rêves sur Internet. Il était prêt à venir à Pilsen pour elle et à payer dix mille couronnes pour le petit hybride. Cependant, le chien a rapidement commencé à présenter des problèmes de santé, et finalement son propriétaire désemparé n’a eu d’autre choix que de faire euthanasier le chien.

Au fil du temps, d’autres rapports identiques ont commencé à parvenir à la police de tout le pays. Par conséquent, les enquêteurs ont commencé à se concentrer intensément sur l’affaire. La piste les a conduits à un groupe de personnes suspectes, dont les maisons ont ensuite été fouillées par des enquêteurs criminels.

« Actuellement, nous entamons des poursuites pénales contre neuf personnes composées de cinq hommes et quatre femmes, qui ont été accusées du crime d’élevage d’animaux dans des conditions inappropriées en un seul acte accompagné d’une infraction commerciale illégale. De plus, trois hommes ont été accusés de crimes de cruauté envers les animaux. a déclaré un porte-parole de la police Dagmar Brozova.

Le groupe a acquis des chiots de différentes races et croisements dans divers endroits de la région de Pilsen, à Beroun, Prague et Slovaquie. «Le défendeur avait pris l’animal moins de 50 jours après sa naissance, ce qui est le délai minimum fixé pour récupérer un chiot en vertu de la loi sur la cruauté envers les animaux. Le défendeur a sorti les chiots des cages même s’il savait que les conditions des cages et la propreté des cages n’étaient pas satisfaisantes, car les chiots étaient généralement négligés au moment de la collecte, dans de mauvaises conditions d’alimentation, sans vaccinations ni vermifugation appropriées, ce qui leur a causé des problèmes de santé », continua Brožová.

Les chiens indésirables et malades sont jetés à la poubelle

Le marchand indécis ne se souciait pas du tout des chiens et continuait sans vergogne à les proposer à la vente. Dans les publicités, ils mentent sur des animaux vaccinés, de race et en bonne santé. Ils n’hésitent même pas à utiliser des photos trouvées sur Internet. Ils baignent toujours les chiens avant de les remettre pour qu’ils aient l’air bien soignés.

« Ils ont réalisé au moins 34 ventes de chiots Bichon Havanais, Poméranie, Pinscher nain, Golden Retriever, Yorkshire, Labrador, Border Collie, Staffordshire Bull Terrier, Bouledogue français ou Teckel. Ils ont vendu les animaux à des parties intéressées un certain nombre de fois. supérieur à le prix d’achat et complètement en contradiction avec la valeur réelle des animaux vendus. Ils ont réuni l’argent et ont gagné un montant d’au moins 355 000 couronnes », décrire le locuteur.

Les chiens invendus vivent dans des conditions insatisfaisantes. Le parvavirus a commencé à se propager parmi les chiots, les vétérinaires ont donc dû euthanasier 18 autres chiots. Les trois hommes ont alors convenu de se débarrasser des chiens malades. « Ils les mettent ou les jettent ensuite intentionnellement dans une zone herbeuse ou à la poubelle, sachant que ces chiens sont malades et qu’ils mourront de souffrances considérables. » dit Brožová. Le prévenu risque désormais cinq à dix ans derrière les barreaux.