« Lorsque vous vous souciez de la liberté de pensée et d’expression, vous dites des choses qui mettent les gens au pouvoir mal à l’aise. La croyance que je suis un conspirateur et que j’aide à la propagande russe me semble très stupide. S’ils n’aiment pas quelque chose, laissez-les attaquer ou réfuter mes arguments. Il est absurde que quelqu’un puisse me reprocher d’avoir assisté à un événement sans analyser ce que j’y ai dit. J’ai assisté à une conférence organisée par le mouvement DOST et il est vrai que certains des participants ont parlé de la nécessité de quitter l’UE. . – Je suis contre eux en disant que cela n’a aucun sens et qu’au contraire, la République tchèque devrait essayer de tirer le meilleur parti des opportunités offertes dans l’UE. Je ne comprends pas comment quelqu’un oserait dire que je ne peux pas aller aux événements de l’association DOST pendant mon temps libre », a-t-il déclaré dans une interview avec Denik.

Vue inacceptable ?

« La démocratie s’arrête quand on vous dit que vous n’avez pas le droit d’avoir votre propre opinion », affirme l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Lubomíra Zaorálk.

Quelles opinions pourraient déranger son patron actuel ? « Je considère très importante la déclaration du Premier ministre polonais Morawiecki à Bratislava, qui a déclaré que l’armement de l’Ukraine n’est pas le principal problème. Cela réside dans la viabilité financière de l’Ukraine, qui nécessite quatre à cinq milliards d’euros par mois, ce qui est une somme très importante. Surtout dans ce contexte, la situation financière des pays européens « La Pologne, qui était la plus impliquée et la plus radicale du côté de l’Ukraine, s’est soudainement inquiétée de ne pas s’effondrer économiquement », a-t-il déclaré.





Son point de vue sur la situation en Europe est également bouleversant : « À mon avis, Viktor Orbán est l’un des hommes politiques les plus expérimentés et les plus intelligents de notre continent, et il n’a pas de concurrence en Europe centrale. C’est un homme qui pense et fait ce qu’il veut jugements stratégiques. Il y a pas mal d’hommes politiques de ce genre, mais il a aussi une légitimité nationale et est capable de convaincre ses citoyens qu’il a raison et qu’il mérite leur confiance.

Rôle clé des États-Unis

Il estime que la Russie est un agresseur résolu, mais, selon lui, cela n’exclut pas les efforts de négociations diplomatiques. « L’Allemagne veut certainement mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, ce qui est sa position à long terme. Malheureusement, le principal acteur dans ce dossier n’est pas l’Allemagne, mais les États-Unis, qui détiennent la clé pour résoudre la guerre. Pour une paix sérieuse négociations doivent avoir lieu, les principaux acteurs, à savoir Moscou, Kiev et Washington, doivent être convaincus qu’il n’y a pas grand-chose à gagner sur le champ de bataille, et donc le temps des négociations viendra. Mais quand on écoute la voix de plusieurs Occidentaux Les capitales européennes, et surtout de Kiev, à propos de la libération du Donbass et de la Crimée, c’est contre cet accord. »

Que pense Petr Drulák du futur ordre mondial ? Selon lui, pourquoi les valeurs européennes n’existent-elles pas ? Est-il approprié de poursuivre l’institution employeur et de la critiquer ? Vous le découvrirez dans l’interview, qui sera publiée demain dans le Print Journal.