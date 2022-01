Des centaines de conseillers militaires et de mercenaires de Russie sont venus au Mali

La Russie a comblé le vide au Mali causé par le retrait des troupes françaises. Il y a environ 400 soldats russes au Mali, sans compter les mercenaires du groupe Wagner.











Un porte-parole des forces armées maliennes a déclaré dans une interview à l’Agence France-Presse (AFP) que des troupes russes étaient stationnées dans la capitale du pays, Tombouctou. Ils doivent « entraîner et soutenir les forces armées maliennes ». Le nombre de troupes russes au Mali est estimé à au moins quatre cents.

Sont exclus de ce nombre les mercenaires du groupe Wagner, une société militaire privée étroitement liée au Kremlin. Le gouvernement malien nie catégoriquement la présence de mercenaires – cependant, dans une interview à l’AFP, un homme politique malien anonyme a confirmé l’arrivée du groupe Wagner au Mali.

Les gouvernements occidentaux croient également à la présence de mercenaires russes et condamnent la présence du groupe Wagner au Mali. La déclaration dans ce cas est signée par, entre autres, la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. La Pologne et les États-Unis ne figurent pas sur la liste. L’Amérique s’est limitée à des avertissements verbaux – comme l’a dit le secrétaire d’État Antony Blinken, « le déploiement de mercenaires ne fera qu’exacerber la situation en Afrique de l’Ouest et conduire à des violations des droits de l’homme ».

Les militaires russes comblent le vide créé par la présence militaire réduite de la France dans la région du Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé en juillet 2021 que la France retirerait une partie de ses forces armées de la région d’ici la fin des premiers mois de 2022. Macron a déclaré que les forces armées maliennes étaient suffisamment fortes pour maintenir l’ordre au moins dans le nord du pays. . Néanmoins, il y en a encore environ 5 000 dans la région. armée française.

La présence de troupes étrangères est le résultat de l’instabilité du Mali, qui est en état de guerre civile depuis 2012. Des combats ont éclaté entre le gouvernement et les Touaregs indépendantistes, la minorité ethnique berbère du nord du pays. . Ensuite, les islamistes d’Al-Qaïda, de Boko Haram et du soi-disant État islamique.

À ce jour, certaines parties du Mali sont contrôlées par des séparatistes et des islamistes radicaux. Il y a également eu trois coups d’État dans le pays depuis début 2012.