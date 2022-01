Punition inattendue pour les fans entraînant un gros accident historique au Tour de France

Le moment où Tony Martin a reçu l’impact qui a causé un gros accident



Le tribunal correctionnel de Brest a finalement rendu son verdict. Il a été décidé que c’était la jeune femme qui avait causé la grosse chute du cycliste en juin dernier au Tour de France Vous devez payer une amende de 1 200 euros (1 357 dollars). La femme de 31 ans a par ailleurs dû verser une somme symbolique d’un euro à l’Union nationale des cyclistes professionnels (UNCP), le bras civique.

Dans la foulée, le procureur de la République a requis le 14 octobre une peine de quatre mois de prison avec sursis pour l’audience. accusé de « dommage à une autre personne » et de « blessure non intentionnelle ».

« C’était complètement involontaire. J’ai honte de cette situation, j’aime le sport, je connais tous les défauts qui sont impliqués dans la vie d’un athlète », avait expliqué la jeune femme aux autorités de l’époque.

Tout s’est passé le 26 juin, sur la commune de Sizun (Finisterre), à ​​45 km de l’arrivée de la première étape du Tour, qui partait de Brest. Les spectateurs sont entrés dans la rue avec des banderoles, dos à un peloton d’athlètes qui s’approchait à grande vitesse.

Romuald Palao, avocat de l’Association du cyclisme professionnel (REUTERS/Stephane Mahe)

Sur un carton, il a écrit en grosses lettres un message à ses grands-parents, qui vivent à Paris et sont de grands fans de la Grande Boucle. « Alez opi-omi ! » (Allez grands-parents en allemand, car sa grand-mère est allemande), est la légende qu’il a choisie.

Ses actions ont fait tomber plusieurs cyclistes au sol, avec de multiples blessures qui ne leur ont pas permis de terminer la course. Le premier à tomber, et à traîner plusieurs de ses concurrents, fut l’Allemand Tony Martin. Parmi les victimes de l’incident figuraient Jasha Sütterlin (DSM) d’Allemagne et Marc Soler (Movistar) d’Espagne.

La décision du tribunal pénitentiaire de Brest a fait sensation en pays de Gaule. Équipe intitulé nouvelles comme « Une amende modeste pour un spectateur qui a causé un accident majeur au Tour de France. »

Rappelons qu’à l’époque les images sont devenues virales et ont fait le tour de la planète, malgré le fait que pendant plusieurs jours la localisation de la jeune femme était un mystère, qui quatre jours après l’événement s’est rendue à la gendarmerie de Landerneau, chargé de l’enquête, ne résiste pas à la pression des médias.

L’avocat Romuald Palao, avocat de l’Association professionnelle des cyclistes, a déclaré que l’important à propos de cette décision est qu’elle sert d’avertissement pour un futur comportement imprudent : « L’idée est d’être moins susceptible de tomber à cause d’un tiers. Dès l’apparition d’un comportement inapproprié ayant des conséquences, les représentants des coureurs engageront systématiquement des procédures pour le signaler ».

