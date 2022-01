Un paradis d’expérience extrême et de pur divertissement. Ils ont ouvert la piscine la plus profonde du monde

Ils ont ouvert la piscine la plus profonde du monde à Dubaï fin juin dernier. Il atteint une profondeur de près de 60 mètres et le volume d’eau équivaut à six piscines olympiques. Sous sa surface, des attractions insolites attendent les visiteurs. En maillot de bain et masque respiratoire, ils peuvent jouer aux machines à sous ou découvrir les ruines d’une ville artificielle. Jetez un œil aux images d’une expérience incroyable.





0:51 La Deep Dive est quatre fois plus grande que n’importe quelle autre piscine dans le monde. Sous la surface se trouvent les ruines d’une ville artificielle ou un jeu d’échecs sous-marin caché. | Vidéo : Youtube / Dubaï Deep Dive