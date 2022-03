Derniers adieux à Federico Martín Aramburu en France : grands funérailles à Biarritz et honneurs en championnat de rugby

Federico Martin Aramburu Obsèques à Biarritz

Ce samedi les adieux définitifs du rugby mondial français à l’ancien argentin Federico Martin AramburuQui que ce soit tué par balle après une bagarre dans un bar de Paris. Depuis le matin, le drapeau argentin et son portrait sont accrochés au balcon de la mairie Biarritzune ville du sud-ouest La France ancienne résidence des sportifs 42 ans qu’en plus de ses funérailles, il y avait aussi un hommage dans le championnat local.

Une cérémonie a eu lieu à iglesia Sainte Eugénie à partir de Biarritz et retransmis sur des écrans géants placés face à la mer dans cette ville de la côte basque française, où des centaines de personnes ont assisté. Restes de Aramburu ils entrèrent dans l’église sous le regard de sa femme Marie et ses deux filles, Trinité et Justin. Beaucoup de ses amis et parents sont venus sur place pour lui dire adieu.

Des centaines de personnes regardent le dernier adieu à Federico Martín Aramburu à Biarritz (@Bleu_Basque)

Le cercueil a été porté par Thomas Lièvremont et Nicolas Brusqueancien coéquipier Jeux olympiques de BiarritzA part l’Argentine Manuel Cariza et Shaun HegartyL’ami et partenaire d’Aramburu, qui était avec lui la nuit du crime.

L’église abrite également d’autres grands noms du rugby français et argentin, parmi lesquels Gonzalo Quesadaqui ont assisté à la cérémonie tenue en français et en espagnol par Don Arnaudun prêtre de Biarritz Amis de la famille Aramburu. Comme signalé Parisiensexpliqué Aramburu Quoi « un homme soucieux de la paix ».

Ce Jeux olympiques de Biarritz lui donnera des récompenses émotionnelles. Il sera même dédié minute d’applaudissement dans tous les jeux ligue française de rugby ce week-end et les joueurs représentant actuellement leurs anciens clubs porteront des maillots avec leurs portraits lorsqu’ils entreront sur le terrain Montpellier.

Photo de Federico Martín Aramburu à la mairie de Biarritz (Photo : AP)

Federico Martin Aramburu abattu samedi dernier, après une altercation dans un bar d’un quartier parisien Saint Germain des Présla veille du match de rugby entre La France e Anglais. Après une bagarre entre deux groupes de personnes dans tige Mabillonles deux parties sont séparées par la sécurité, selon des sources policières, mais les suspects « Ils sont revenus peu après dans un véhicule et ont tiré des coups de feu ».

Deux jeunes hommes nommés Loïk Le Priol et Romain Bouviergroupe d’activistes de droite, est le principal suspect du crime. Bouvier ont été accusés « meurtre » et emprisonné en France et Priol – qui est le principal suspect – sera remis aux autorités françaises après avoir été arrêté cette semaine à Hongrie.

La troisième personne, une femme de 24 ansprétendument la petite amie de l’un d’eux, qui avait été arrêté alors qu’il le suspect conduisait la voiture au moment de l’attaque.

CONTINUER LA LECTURE:

La demande d’un des détenus pour les crimes de l’ancien Puma Aramburu avant d’aller en prison

« Il y avait un désir explicite de tuer »: la version de l’avocat de la famille de l’ancien Puma Federico Martín Aramburu

Comment une bagarre est née dans un bar parisien qui s’est soldée par la mort de l’ancien Puma Federico Martín Aramburu