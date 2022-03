Borussia Dortmund : les rumeurs vont bon train ! BVB au tour de « next Vieira »

Ce Borussia Dortmund avoir un talent pour le talent a été démontré à plusieurs reprises dans le passé.

Jadon Sancho, Jude Bellingham ou Erling Haaland en sont quelques exemples Borussia Dortmund a été façonné en une superstar absolue. Maintenant, le BVB vise un autre talent de premier plan, surnommé le prochain Patrick Vieira.

Le Borussia Dortmund est chaud pour les meilleurs talents français

Lesley Ugochukwu, un milieu de terrain français du Stade rennais, a attiré l’attention de nombreux clubs – dont le Borussia Dortmund – pour sa forme solide cette saison.

————————————————– ———-

Les prochains matchs de compétition du Borussia Dortmund :

2 avril, 18h30 : RB Leipzig (domicile)

8 avril, 20h30 : VfB Stuttgart (aller)

16 avril, 15h30 : VfL Wolfsbourg (H)

23 avril, 18h30 : Bayern Munich (A)

————————————————– ———-







Selon « L’Équipe » en France, le BVB aurait dû garder un œil sur le joueur de 18 ans. Ugochukwu a rejoint l’équipe professionnelle de Rennes à la fin de la saison dernière et a été régulièrement sur le terrain pour l’équipe de première division française cette saison. Au total, Ugochukwu compte 17 matches de compétition, au cours desquels il a marqué le premier but début décembre.

+++ Borussia Dortmund : Prochain départ ? Le BVB devra peut-être se séparer des meilleurs talents +++

Le Borussia Dortmund face à la concurrence pour le « prochain Patrick Vieira »

Le contrat du joueur local n’expirera qu’à l’été 2024, donc l’international français U18 n’est peut-être pas une bonne affaire. De plus, Arsenal et Tottenham Hotspur de la Ligue anglaise sont également intéressés par le BVB.





Le talent français Lesley Ugochukwu est très demandé. Le Borussia Dortmund devrait également être intéressé. Photo : IMAGO / Panoramique

Selon « L’Équipe », Arsenal en particulier est le stock le plus en vogue du poker pour talents. A Londres, Ugochukwu devrait être vu comme le prochain Patrick Vieira. La légende française, qui s’entraîne à Crystal Palace depuis l’été, a attaché ses chaussures de football pour l’Arsenal FC pendant neuf ans et a remporté trois championnats avec le club de la capitale pendant cette période.

————————————————– —————-

nouvelles pour Borussia Dortmund:





————————————————–

L’été montrera quel club Ugochukwu choisira finalement. Ce qui parle pour BVB, c’est que ces dernières années, de plus en plus de jeunes français talentueux ont déménagé à Dortmund. Il y a actuellement deux joueurs français dans l’équipe professionnelle en Dan-Axel Zagadou et Soumaila Coulibaly, tandis que Kamal Bafounta et Abdoulaye Kamara sont également actifs dans les deuxièmes adjoints. (Oh)