Dégustez des poires dans un délicieux gâteau français créé par le chef pâtissier Maršálek

Josef Maršálek a préparé une recette pour le magazine Na chalupě avec Terezá Bebarová et a suggéré qu’au lieu de poires, vous pourriez utiliser, par exemple, des pommes, des prunes dénoyautées ou même des figues. De la même façon, on peut remplacer les noisettes en crème par d’autres noix ou graines de pavot. Il faut environ 40 minutes pour préparer ce gâteau croustillant.

Matériel nécessaire pour la pâte : 200 g de farine, 50 g de farine de blé, 150 g de beurre, 25 g de sucre semoule, 4 g de cannelle, 3 g de sel et 50 ml d’eau glacée.

Ingrédients pour la crème de fèves de cacao : 100 g de beurre ramolli, 100 g de sucre semoule, 100 g de farine de noisette, 20 g de cacao, 2 g de cannelle, 1 g de badiane moulue, 1 g de sel, 1 œuf taille M et le zeste d’un citron.

Finir: 750 g de poires fraîches, 50 g de noisettes concassées, 20 g de sucre semoule, 50 g de beurre et 10 g de sucre vanillé.

Préparation étape par étape

Nous pesons la farine ordinaire et de blé entier dans un bol, ajoutons le sel, la cannelle, le sucre et le beurre et faisons la chapelure. Ajoutez ensuite de l’eau glacée et mélangez très rapidement et brièvement.

Étalez la pâte finie sur un rouleau à pâtisserie fariné en un cercle d’environ 40 cm de diamètre et d’environ 3 mm d’épaisseur. Transférer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

Pour la crème de noix de coco, mélanger le beurre ramolli dans un bol, ajouter le sucre, les épices, le sel, le zeste de citron, le cacao et fouetter. Ajouter ensuite la farine de noisette, les œufs et remuer jusqu’à consistance lisse.

Étaler la crème sur la pâte préalablement roulée préparée sur une plaque allant au four – au centre, à environ 3 à 4 cm des bords. Ensuite, nappez la surface de la crème de manière épaisse, en cercles concentriques, du bord au centre du gâteau, avec des poires en tranches fines.

Replier les bords de la pâte à l’intérieur du gâteau et badigeonner, y compris les poires, de beurre fondu et saupoudrer de sucre. Saupoudrer le reste du sucre et du sucre vanillé sur les poires, ainsi que les noix concassées.

Enfourner dans un four préchauffé à 180°C et cuire 30 à 35 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Laissez refroidir légèrement et servez.