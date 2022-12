L’Argentine a remporté la Coupe du monde en battant la France aux tirs au but

A Doha, au Qatar, les deux finalistes jouent souvent. La France joue pour la défense du titre mondial, tandis que l’Argentine veut soulever ce trophée après 36 ans, et Lionel Messi le veut surtout, dans ce qui risque d’être le dernier match de l’équipe nationale. En finale, les deux joueurs en lice pour le trophée du meilleur tireur du tournoi, à savoir Messi et Kylian Mbappé, se sont rencontrés. Et tous les deux l’ont fait en grand, alors que la star argentine a inscrit un doublé en finale, le premier sur penalty (hors tirs au but), le buteur français a inscrit d’emblée un triplé, réalisé par un seul joueur. . en finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1966. Grâce à Mbappé, la France a recommencé à se battre pour l’or à deux reprises, perdant 0:2 pendant la plus longue période, mais a réussi à égaliser à 2:2 dans les dix premières minutes. Ils ont également perdu en prolongation le lendemain, mais Mbappé a égalisé sur penalty 3:3. Cependant, l’Argentine a réussi à faire mieux aux tirs au but, pour lesquels un grand rêve est devenu réalité.

D’après les résultats finaux et les résultats du match jusqu’aux tirs au but, il semblait que ce fut un match dramatique tout au long du match, mais l’Argentine est entrée en finale du meilleur pied, à tel point qu’elle n’a pas laissé son adversaire fait n’importe quoi. sérieusement depuis longtemps. Le fait que ce soit un gros match pour les Sud-Américains et qu’ils cherchent désespérément un titre mondial après 36 ans est évident dans leur enthousiasme à l’approche de la finale. Et ils ont souligné leur désir d’aller le plus rapidement possible vers le titre de rêve au milieu de la première mi-temps, lorsque Di María a dépassé Dembele sans trop de difficulté, tirant finalement le frein d’urgence dans la surface de réparation. L’arbitre polonais Marciniak a ensuite pointé le point de penalty sans trop hésiter. Ensuite, nul autre que Messi ne l’a défendu et il s’est facilement converti. Il est ainsi devenu le premier footballeur à marquer dans toutes les phases de la Coupe du monde.

En effet, l’Argentine a rarement prêté le ballon à la France, championne en titre, qui n’a pas réussi à terminer une seule arrivée entre les trois poteaux en première mi-temps et cherchait une recette pour vaincre la défense argentine si elle obtenait le ballon. Au lieu de cela, l’Argentine a porté le score à 2-0 grâce à Di María à la 36e minute. Le footballeur du Paris Saint Germain a alors profité de l’appât de Mac Allister. Peut-être que le lent début de match de la France est également dû au fait que cinq joueurs ont attrapé un rhume juste avant la finale, dont plusieurs sont revenus sur le terrain. Cependant, il ne restait plus de temps et l’entraîneur Deschamps a dû effectuer un double remplacement à la 41e minute. Hormis Dembélé et Giroud, surprise Thuram et Kolo Muani sont tombés.

Pourtant, le début de la deuxième quarante-cinq minutes n’allait pas selon l’idée française, et même alors ils n’étaient pas loin d’encaisser. Il a fallu attendre la 68e minute pour que les footballeurs français inscrivent leur premier but, le suivant venant à l’entame des dix dernières minutes. Premièrement, après la faute d’Otamendi sur Kolo Muani, la France a marqué un penalty, que Mbappé a converti, 2:1 pour l’Argentine. Ce but de contact a semblé injecter immédiatement du sang neuf dans les veines françaises, et elles étaient en effet là en un clin d’œil avec une contre-action rapide, dans laquelle Thuram a passé le ballon du premier à Mbappé, qui s’est rentré. tiré et nivelé avec une superbe volée pour le rendre 2: 2. Tout a soudainement basculé. Psychologiquement, la France était immédiatement en meilleure position, mais elle n’a pas réussi à renverser la vapeur dans le temps imparti lorsque Rabiot a échoué. Au bout d’un moment, Messi a menacé à l’autre bout, mais il n’est pas venu à Lloris.

La prolongation a dû suivre, la première mi-temps se terminant par deux bonnes occasions du remplaçant Lautaro Martínez. À la 108e minute, ils ont réussi à marquer, lorsque Lautaro Martínez a de nouveau échoué, mais il a ensuite envoyé le ballon dans le filet après que Messi, l’un des défenseurs français avait déjà renvoyé le ballon alors qu’il était complètement derrière le but. la ligne. Il semblait que Messi avait effectivement dirigé son Argentine vers le trophée, mais dix minutes plus tard, Montiel a converti un handball malheureux et un autre penalty a été accordé à la France. Mbappé est revenu et a réussi un triplé en égalisant à 3:3. Ça a été joué jusqu’au bout, Kolo Muani a eu une belle occasion dans le set-up, mais le gardien Martínez a réussi à bloquer son tir avec ses pieds.

Seule la punition doit être prononcée. Mbappé et Messi ont marqué dès le début. Gólman Martínez a ensuite montré sa qualité même lors des tirs au but lorsqu’il a rattrapé Coman. C’est pourquoi Tchouameni n’a pas frappé, l’Argentine était proche et n’a jamais hésité dans ses efforts. Ainsi, la joie pure d’un pays où le football est une religion et où leur Dieu Lionel Messi, avec cette victoire, qu’il a tant aidé, a égalé et peut-être même dépassé Diego Maradona et est ainsi devenu immortel, pourrait éclater.

Résultats définitifs de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar (18/12/2022) :

Argentine – France 3:3 (2:2, 1:1) après prolongation, penalty. 4:2

Buts : Messi 23e (sur penalty) et 108e, Di María 36e – 80e (sur penalty), 81e et 118e (sur penalty). Mbappé. Pénalités transformées par : Messi, Dybala, Paredes, Montiel – Mbappé, Kolo Muani. Ils n’ont pas changé : Coman, Tchouameni. Arbitres : Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz – Kwiatkowski (vidéo, tout en polonais). ŽK : Fernández, Acuňa, Paredes, Montiel – Rabiot, Thuram, Giroud. Public : 88 966

Argentine : E. Martínez – Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) – Fernández – De Paul (102. Paredes), Mac Allister (116. Pezzella) – Messi, Álvarez (103. Lautaro Martínez), Di María (64. Acuňa). Entraîneur : Scaloni

France : Lloris – Koundé (120.+1 Décharge), Varane (113. Konaté), Upamecano, T. Hernandez (71. Camavinga) – Tchouaméni – Griezmann (71. Coman), Rabiot (96. Fofana) – Dembélé (41 ) .Kolo Muani), Giroud (41.Thuram), Mbappé. Entraîneur : Deschamps