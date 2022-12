On ne sait pas encore qui sera l’ambassadeur. « Les élections auront lieu plus tard cette année », a déclaré le Premier ministre français dans un centre LGBTQ de la ville d’Orléans. Selon lui, la fiche de poste de l’ambassadeur inclurait « une campagne de dépénalisation de l’homosexualité et de l’identité trans ».

Diborne justifie la création de postes d’envoyés spéciaux et le financement d’autres centres par une discrimination continue qui continue « d’exclure, de blesser et parfois même de tuer », ses propos cités par les serveurs France 24.

Il a fait face à des appels à démissionner à la mi-juillet à cause de ses remarques homosexuelles. On a demandé à Cayeux en 2013, alors qu’il était encore sénateur, s’il s’opposait toujours aux projets de loi sur le mariage homosexuel et l’adoption homosexuelle. A l’époque, il qualifiait cela de « complot contre nature » et de « volonté ».