De l’Europe aux Etats-Unis en une heure : Airbus a un brevet pour le successeur du Concorde

Le constructeur aérospatial européen basé en France Airbus a obtenu un brevet international pour le développement d’un nouvel avion supersonique qui pourrait un jour être un successeur moderne et beaucoup plus rapide de l’ancien avion supersonique du Concorde. Les médias français et britanniques l’ont rapporté.

Selon des études scientifiques préliminaires, la nouvelle machine doit utiliser trois types de moteurs en même temps et développer une vitesse d’environ 5 500 kilomètres à l’heure, soit environ 4,5 fois la vitesse du son. Un voyage de Paris ou Londres, par exemple, à New York prendra environ une heure, à Tokyo ou Los Angeles environ trois heures. Il transportera jusqu’à 20 passagers ou jusqu’à trois tonnes de fret à une altitude de plus de 35 000 mètres au-dessus de la Terre.

Mais il n’est pas certain qu’un tel avion soit jamais produit, et si c’est le cas, ce sera dans des années. Lorsque Airbus a eu cette idée pour la première fois en 2011, on estimait que cela prendrait 30 à 40 ans. Cependant, selon lui, en obtenant des brevets, les entreprises peuvent développer une technologie qui peut également être utilisée pour d’autres projets.

Airbus a indiqué, sans plus de précisions, qu’il travaillait sur deux projets liés au transport supersonique en plus du développement de « Concord 2 ». Sur l’un d’eux, il a collaboré avec le Japon, sur l’autre avec la Russie et l’Australie.

Présentation du brevet Airbus par le blogueur Deepark Gupta :



L’avion supersonique franco-britannique Concorde, qui effectuait des vols réguliers entre l’Europe et les États-Unis à une vitesse maximale de 2 179 kilomètres à l’heure, a été retiré du service en 2003. La raison principale était les coûts d’exploitation élevés et le prétexte était le crash. de l’un d’eux il y a trois ans.

Au cours des 27 années de service de cet avion élégant et plus rapide que le son, l’ombre de la sécurité était un accident tragique qui a fait 113 morts près de Paris en 2000. Cependant, la cause n’était pas la faute du Concorde, mais l’objet gisant sur le macadam. Cependant, le transport aérien ne suit pas les vitesses supersoniques, mais préfère les avions géants de grande capacité.