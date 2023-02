Les Français veulent une rediffusion de la finale, mais vous ont-ils montré cette photo ? l’arbitre s’est défendu

L’arbitre polonais Szymon Marciniak a riposté aux critiques selon lesquelles il n’aurait pas dû accorder le but en prolongation de Lionel Messi lors de la finale de la Coupe du monde qui a donné à l’Argentine une avance de 3-2. La France a ensuite égalisé, mais a perdu 2:4 aux tirs au but.

Il y avait deux remplaçants argentins sur le terrain lorsque Messi a marqué, et comme le rapporte L’Équipe, dans de tels cas, les buts ne devraient pas être attribués. Il y a même une pétition pour une répétition de la finale qui, selon Reuters, a jusqu’à présent été signée par 220 000 personnes.

Cependant, Marciniak n’était pas d’accord avec la critique. Ainsi, en conférence de presse, il a montré une photo sur son téléphone portable où sept remplaçants français étaient sur le terrain lors d’un des derniers buts de Kylian Mbappé.

Szymon Marciniak, l'arbitre de la finale de la Coupe du monde, a répondu à cette critique selon laquelle le deuxième but de Lionel Messi n'aurait pas dû compter : « La France n'a pas mentionné cette photo, où vous pouvez voir comment il y avait sept Français sur le terrain lorsque Mbappé a marqué. »

« La France n’a pas mentionné cette photo où vous pouvez voir que lorsque Mbappé a marqué, il y avait sept remplaçants sur le terrain », a déclaré Marciniak. « Cela n’a pas du tout affecté le match. C’était juste pour trouver des excuses, ça ne m’a pas du tout dérangé », a ajouté l’arbitre polonais.

Marciniak a également déclaré que seuls les médias français avaient un problème, pas les joueurs. « Ils m’ont remercié après le match et étaient satisfaits de notre performance. J’ai parlé brièvement à Hugo Lloris et Olivier Giroud », a-t-il déclaré.

« Kylian Mbappé est également venu me prendre dans ses bras. Il était très déçu de la défaite, ce qui, je pense, est une réaction humaine normale. Je l’ai aussi pris dans mes bras et j’ai essayé de lui remonter le moral », a déclaré Marciniak, qui a également officié le derby de ligue entre Sparte. et les Slaves en mars.