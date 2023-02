À 100 ans, le vétéran Emil Boček se souvient le plus de l’Angleterre et des Spitfires

Brno – Selon Emil Boček, dernier vétéran de la guerre tchèque et pilote de chasse de la RAF, le chasseur Spitfire était la « machine parfaite ». Boček, natif de Brno, qui a fêté son 100e anniversaire samedi 25 février, a brièvement rappelé aujourd’hui la période de la Seconde Guerre mondiale. Il se souvient le plus de l’Angleterre. Le maire de Brno Markéta Vaňková (ODS) est venu le féliciter aujourd’hui. D’autres félicitations viendront également, dans l’après-midi, par exemple le gouverneur régional Jan Grolich (KDU-ČSL).

« Je ne fête rien, je suis plus satisfait quand les gens sont en bonne santé et gourmands, disent-ils, c’est bien », a déclaré le général Boček au maire. Il a dit qu’il avait traversé beaucoup de choses, qu’il avait parcouru le monde. Selon lui, tout est bon, mais il se souvient surtout de l’Angleterre. « C’était bien là-bas. Le Spitfire est la machine parfaite. Pas difficile, très bien », a déclaré Boček.

Boček a quitté la Tchécoslovaquie occupée par les nazis pour entrer en guerre à l’âge de 16 ans. Il participe aux combats pour la France, puis rejoint la RAF en Angleterre, où il travaille comme mécanicien. Il complète sa formation de pilote au Canada et participe à partir de 1944 à des combats aériens sur Spitfire du 310th Fighter Squadron tchécoslovaque de l’armée de l’air britannique. Il a 26 vols opérationnels à son actif, soit 73 heures et 50 minutes de vol.

Il disait qu’en France on portait des sabots, en Angleterre tout était neuf, même les uniformes. Lorsqu’il est rentré chez lui, sa mère n’a pas reconnu sa voix. C’était verrouillé, il a claqué, maman a demandé: « Qui est-ce? » et Boček a répondu: « Eh bien, je le suis. » Et il a demandé: « Qui suis-je? » et Boček a dit qu’Emil. « Quand je suis revenu, les garçons, mes amis, m’ont porté sur leurs épaules partout à Tuřany », se souvient le général. Boček est né à Tuřany à Brno et y a vécu dans sa jeunesse.

Après la guerre, il est démis de ses fonctions en 1946 et fonde un atelier de réparation de motos. Après le coup d’État communiste, il travaille à l’entreprise Mototechna, puis gagne sa vie comme tourneur jusqu’à sa retraite en 1988. Après le rétablissement de la démocratie après 1989, il est plusieurs fois réhabilité et promu moralement et politiquement. Il a reçu de hautes décorations de guerre tchécoslovaques et anglaises pour son héroïsme au combat. En 2010, le président Václav Klaus lui a décerné la plus haute distinction de l’État, l’Ordre du Lion blanc III. classe. En 2019, l’actuel président Miloš Zeman lui a décerné l’ordre de la plus haute classe. Le président Zeman Bočka a également reçu la semaine dernière un autre vétéran de la Seconde Guerre mondiale, le combattant du front oriental Miloslav Masopust. Il a remis la médaille « 100 ans de l’Ordre du Lion Blanc » aux vétérans.