De fortes chutes de neige dans les Pyrénées et la Garonne débordent à Toulouse

Les intempéries dans le sud de la France ont causé divers problèmes, tels que ceux liés au trafic automobile et ferroviaire et les perturbations du système électrique.

Le lundi 10 janvier Sud de la France sont victimes des intempéries. Cela a créé divers désagréments pour les résidents, ainsi que de nombreux dégâts.

Sud de la France, mauvais temps

Certains sont arrivés dans le sud de la France inondation. Ce dernier s’est produit principalement dans le département Pyrénées Atlantiques, Haute Garonne et Ariège.

Le phénomène le plus important s’est produit à Toulouse, où le fleuve Garonne ça déborde. De plus, les prévisions actuelles suggèrent que des crues maximales dans la même rivière sont encore possibles le mardi matin 11 janvier.

Les crues des rivières sont également pertinentes Ariège à Venise (Haute Garonne).

D’autre part, Émouvant atteint sa limite à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne).

Sud de la France, il neige le 9 janvier

Des chutes de neige importantes se produisent également le 9 janvier dans les Pyrénées. Par exemple, dans les Monts d’Olmes, il y a plus de 70cm de neige. Beaucoup de neige tombe également entre l’Andorre et la France et à Piau-Engaly, dans les Hautes Pyrénées.

Sud de la France, les dégâts

Tous ces phénomènes ont causé divers dommages et inconvénients.

Le matin du 10 janvier il y a un dieu problèmes avec le système électrique. Des arbres tombés sont tombés sur des lignes électriques. L’accident a entraîné l’isolement de 900 logements dans les Pyrénées-Atlantiques, notamment à Saint-Pée-sur-Nivelle, Arthez-de-Béarn et Pau. L’électricité devrait se rétablir dans l’après-midi.

Les inondations, d’autre part, ont causé des difficultés pour les véhicules et les trains.

Des parties de 15 routes ont été fermées à Labord, Gaves, Soubestre, Basse Navarre et Soule. De plus, certains trains ont dû être suspendus ou leur itinéraire modifié.

Enfin, la chute de beaucoup de neige a provoqué la formation de plusieurs congestionné route. Beaucoup de choses se sont passées près de la frontière espagnole.

