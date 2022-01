Frictions, querelles et mécontentement : les coulisses de l’élimination de la France, selon la presse locale | tasse d’euro

Tout a commencé en match amical entre la France et la Bulgarie , le 8 juin. Lors de ce match, l’attaquant Olivier Giroud s’est plaint de ne pas avoir obtenu de passe, sans citer de noms. Kylian Mbappé a pris la critique pour lui-même, et l’affaire a attiré l’attention de la presse locale. L’entraîneur Didier Deschamps essaie de porter des vêtements chauds .

D’après « L’Équipe », La façon de réagir de Mbappe met encore plus en colère les joueurs vétérans du groupe, comme le gardien Steve Mandanda et Hugo Lloris (capitaine de l’équipe), ainsi que le milieu de terrain Moussa Sissoko.

Mbappe a fait ses adieux à l’Euro 2020 sans but et le penalty décisif a été raté (Photo: AFP)

Coupe de l’attaquant Ousmane Dembele , après la blessure subie lors du match contre la Hongrie, a également secoué le groupe. Il devait quitter la concentration et ne pas suivre la délégation.

Le site « French Football News » a rapporté ce jeudi que les milieux de terrain Adrien Rabiot et Paul Pogba ont eu un vif désaccord lors du match contre la Suisse, pour les huitièmes de finale. Après le match, les membres de la famille des deux joueurs se sont disputés. , selon le diffuseur « RMC ».

Toujours selon la presse française, le défenseur Raphaël Varane a durement réprimandé l’arrière droit Benjamin Pavard lors du dernier match, et tous deux ont critiqué Pogba pour ses performances défensives. C’était après que le milieu de terrain ait marqué un grand but et permis au score de 3-1.