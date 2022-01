Qualification Coupe du Monde – Ronaldo : attaque, penalty et double pack – FOOTBALL

Tir de pénalité – mais victoire sauvée !

Peu de temps après son transfert sensationnel à Manchester United, le match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande n’a pas bien commencé pour Cristiano Ronaldo.

Première joie du jeu après seulement 10 minutes : Bruno Fernandes fait une faute dans la surface de réparation, l’arbitre Matej Jug regarde la scène sur le moniteur – et accorde un penalty. Mais lorsque Ronaldo a mis le ballon au point de penalty, l’Irlandais O’Shea a botté le ballon. Trop pour Ronaldo : le Portugais a battu avec colère l’Irlandais, qui a toutefois chuté de façon théâtrale.

Ronaldo dans son but contre O’Shea Photo : Sportsfile via Getty Images

Toute la joie sauvage n’a rien apporté. L’arbitre a laissé Ronaldo s’en tirer avec cette attaque et il a ensuite raté un penalty (15e).

Juste avant la pause, le ballon a atterri dans le filet. Mais pas pour le Portugal : Egan prend la tête de l’Irlande après corner pour mener 1-0 (45e)

Le fait que le Portugal ait quand même gagné le match était bien sûr à cause de Ronaldo. Le quintuple footballeur mondial a quand même marqué et sauvé le Portugal 2-1 avec deux buts de la tête en retard (89e/90+6)

France – Bosnie-Duchesse 1-1

Grosse déception pour les champions du monde : la France n’a marqué que quelques points contre la Bosnie-Herzégovine.

Le premier du groupe D a commencé avec la formation supérieure: Pogba a commencé au milieu de terrain, tandis que Benzema a été attaqué par Mbappé et Griezmann, qui étaient revenus de Barcelone à l’Atlético Madrid.

En France en point de mire : l’attaquant du PSG Mbappé. Son rêve de déménager au Real Madrid venait d’être anéanti, maintenant le footballeur le plus précieux au monde a été autorisé à jouer contre la Bosnie-Herzégovine.

Mais le premier but a été inscrit par d’anciens joueurs : lors de ses 115 matches internationaux, Edin Dzeko (35 ans) a inscrit son 60e but. Un but de rêve des 20 mètres a donné aux outsiders une avance de 1-0 face à la France (36e).

Dzeko et ses coéquipiers célèbrent leur victoire contre la France, championne du monde Photo : Icône du sport via Getty Images

Et le but du billard a fait la balance : après le corner de Mbappe, Dzeko a dirigé Griezmann, de là le ballon est allé jusqu’au genou de Hadzikadunic – puis a sauté derrière la ligne, comme l’a décidé l’arbitre vidéo (39e).

Au tour 2, la France s’est mise en désavantage : Koundé écope d’un carton rouge après avoir commis une faute grave sur l’ancien Schalke Kolasinac (51). La France n’a pas réussi à marquer à nouveau lorsqu’elle était en infériorité numérique – c’était néanmoins un 1:1 décevant.

Norvège 1-1 Pays-Bas

Premier match sous la direction de l’entraîneur Louis van Gaal (70 ans) après cinq ans. L’ancien entraîneur du Bayern a initialement laissé Wolfsburg Weghorst sur le banc. Mais un autre attaquant de Bundesliga s’est rencontré. Après 20 minutes, Torweger Haaland de Dortmund a donné l’avantage à la Norvège 1-0 !

Mais avant la mi-temps, les Néerlandais ont riposté. Après un centre de Wijnaldum, Klaassen a égalisé (36e) à 1:1.