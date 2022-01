Dans le sondage, Zemmour s’est qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle française

Le commentateur d’extrême droite français Eric Zemmour assiste à une réunion de promotion de son nouveau livre « La France na pas dit son dernier mot » (La France n’a pas dit son dernier mot) à Béziers, France, le 16 octobre 2021. REUTERS/Eric Gillard

PARIS (Reuters) – Le critique d’extrême droite français Eric Zemmour a rejoint le second tour de l’élection présidentielle d’avril aux côtés du président Emmanuel Macron, montrant de nouveaux sondages confirmant les sondages précédents dans lesquels Zemour a gagné contre la dirigeante d’extrême droite Marine Le. crayon.

La star du chat, condamnée pour incitation à la haine, a dominé les ondes des radios françaises ces derniers mois, provoquant des commentaires sur l’islam, les immigrés et les femmes. Lire la suite

Le sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI, publié par BFM TV, montrait que Zemmour avait obtenu 17 % des suffrages au premier tour, derrière Macron avec 25 %, mais devant Le Pen avec 16 % avec les conservateurs. Xavier Bertrand aura 13% des voix s’il remporte les primaires des Républicains.

Zemmour et Macron n’ont pas dit s’ils décolleraient.

Il y a plus d’un an, des sondages ont montré que la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen, s’est facilement qualifiée pour le second tour, se qualifiant pour la réélection de 2017, lorsqu’elle a remporté 21,3% des voix au premier tour mais a perdu face à Macron. 66,1 % au second semestre.

Mais le mois dernier, deux sondages ont montré que Zemmour s’emparait pour la première fois de la deuxième place, devant Le Pen, dont le parti du Rassemblement national a dominé l’extrême droite française pendant des décennies.

Un sondage Harris Interactive du 6 octobre a montré que les animateurs de talk-shows avaient remporté 17% au premier tour, une augmentation de quatre points par rapport aux sondages de fin septembre et Le Pen en tête 15%. Un sondage réalisé par Ipsos Sopra Steria le 22 octobre place également Zemore au second tour, avec 16-16,5 % au premier tour contre 15-16 % pour Le Pen. Lire la suite

Dans sa dernière série de déclarations controversées, Zemmour a déclaré dimanche à BFM que les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles choisissent des emplois moins bien rémunérés.

Bien qu’il n’ait pas officiellement annoncé qu’il serait candidat à la présidence, il a déclaré à BFM qu’une organisation avait été formée pour préparer une éventuelle candidature.

« Tout est prêt », a-t-il déclaré. « Tout ce que j’ai à faire, c’est de prendre une décision et d’appuyer sur le bouton. Je décide quand et comment. »

Rapport GV De Clercq ; Edité par Edmund Blair et Hugh Lawson

Nos critères : Principes de confiance de Thomson Reuters.