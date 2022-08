Czestochowa et Stockholm sont tombés. Qui affronteront Slavia et Slovácko maintenant ?

Vendredi, les représentants de la coupe tchèque Slavia et Slovácko de Prague ont rapidement trouvé leurs adversaires dans le groupe de la Ligue de conférence européenne. Le tirage au sort, qui a été effectué entre autres par l’ancien footballeur de Slavia Vladimírmicer, a finalement apporté encore plus de joie au club d’Uhersko-Hradišt, car ils peuvent s’attendre à un match passionnant lors de sa première historique dans le groupe.

Outre le Partizán Belehrad, le 1. FC Köln et Nice attendent également la nomination de l’entraîneur Martin Svědík. Le Slavia se dirigera toujours vers l’est après ses rivaux, car ils affronteront Cluj de Roumanie, Sivasspor de Turquie et Ballkani du Kosovo.

Étant donné que cette année, la Coupe du monde ne se déroule traditionnellement qu’en novembre et décembre, les phases de groupes européennes se dérouleront à un rythme incroyablement lent. Dans le cas de l’European Conference League, elle débutera le jeudi 8 septembre et se terminera le jeudi 3 novembre.

Quant aux adversaires du Slavia, Prague, après un certain temps, ils affronteront à nouveau le roumain Cluj. En fait, en 2019, il a disputé avec lui les barrages de la Ligue des champions, où il a gagné deux fois 1-0, et en conséquence, il a ensuite progressé dans le groupe de la Ligue des champions.

Les rivaux turcs du Sivasspor jouent en Coupe d’Europe principalement parce qu’ils ont remporté la Coupe de Turquie la saison dernière 2021/22. D’abord, il s’est battu pour la Ligue Europa, où il n’a pas fait assez contre Malmö (0-2 et 1-3). Au lieu de cela, il a joué dans le groupe de la Ligue Europa l’année dernière et finalement sa course à travers l’Europe s’est ensuite terminée dans les barrages de printemps de la Ligue de conférence européenne, où il n’a pas assez bien fait pour Copenhague.

L’entraîneur du quartier Jindřich Trpišovsk attend toujours le champion en titre du Kosovo FC Ballkani, qui disputera pour la première fois cette année le combat pour l’Europe au premier tour de qualification de la Ligue des champions. Là, il a été expulsé par algiris Vilnius de Lituanie. Les équipes suivantes l’ont ensuite rencontré au combat pour la Ligue de conférence européenne : La Fiorita (Saint-Marin), Klaksvíkar tróttarfelag (Islande) et KF Shkupi (Macédoine).

En tout cas, les joueurs de football slovácko sont plus heureux, car un groupe beaucoup plus intéressant les attend. Outre le Partizan Belgrade, la dernière équipe tchèque à affronter était le Sparta Prague, ce qui ne leur a pas suffi lors des barrages de printemps de la Conference League. Ils peuvent également se réjouir de Kolín nad Rýnem et de Nice en France.