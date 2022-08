Deux Tchèques disparus dans les Alpes françaises : leur voiture a été retrouvée

Marek enseigne à l’école secondaire de soins de santé et à l’école professionnelle de soins de santé à ár nad Sázavou. Il est très populaire et ses élèves sont maintenant très inquiets pour lui et sa compagne. Par conséquent, ils publient des demandes d’aide dans les recherches sur les réseaux sociaux.

Ils ont dit que les Tchèques étaient dans les Alpes françaises et auraient dû revenir vendredi dernier. « Ils ne sont pas rentrés en République tchèque, leurs téléphones ne sont pas disponibles et personne ne sait rien d’eux. Leurs familles et nous, les étudiants, sommes très inquiets pour eux. » rédigés par les élèves. Ils ont ajouté que Marek et Pavla ont deux filles.

Le problème était que personne ne savait exactement quel itinéraire ils prévoyaient dans les montagnes. Le mardi 19 juillet, ils étaient dans le Parc National des Ecrins. Plus tard, le Service Français de la Montagne a retrouvé sa voiture dans un parking près du Pré de Madame Carle.

Les étudiants ont demandé de l’aide à quiconque pourrait savoir quelque chose. « S’il vous plaît, partagez et aidez ! Si vous les voyez quelque part, prévenez immédiatement la police ! ils écrivent.

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu’il coopérait avec les services de secours locaux à cet égard. « Le ministère des Affaires étrangères est au courant de ce cas, nos collègues de l’ambassade à Paris coopèrent intensivement avec les services de secours locaux. Pour des raisons familiales, nous ne divulguerons plus d’informations pour le moment. » Mariana Wernerová, porte-parole adjointe de MVZ, a déclaré à Blesk.

Le couple figure également dans la base de données tchèque des personnes disparues. Selon lui, Marie mesure environ 160-165 centimètres, a les cheveux blonds et les yeux marrons. Il semble avoir environ 40-45 ans. Marek est de taille moyenne et a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il est légèrement plus grand que son partenaire et semble avoir entre 40 et 42 ans.