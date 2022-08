Dans une interview accordée au magazine New Statesman, le chef du RMT a déclaré que l’occupation russe avait été provoquée par l’Ukraine et l’Union européenne. A ses yeux, le pays occupé présentait des tendances nazies. Toute la propagande russe est basée sur des affirmations similaires, a averti le ministre ukrainien Oleksandr Kubrakov. « L’Union européenne a également provoqué beaucoup de troubles en Ukraine », dit Lynch. « Il s’agissait juste d’être pro-européen et tout. »

« Il y a beaucoup de politiciens corrompus en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec la représentation du nazisme et reviennent à la Seconde Guerre mondiale », a poursuivi le secrétaire syndical. Les serveurs Courrier quotidien montre que Le RMT et surtout le député de Lynch, Eddie Dempsey, soutiennent depuis longtemps les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. De plus, Dempsey s’est rendu dans le Donbass en 2015 et s’est fait prendre en photo avec le chef de la brigade rebelle pro-russe, Aleksey Mozgovoi.

« Je ne soutiens pas la guerre russe ! »

« C’est un récit russe exact. En Russie, ils pratiquent la même rhétorique, diffusent les mêmes idées. » Kubrakov a déclaré à DailyMail. « Triste d’entendre la même idée de la part d’un homme représentant la communauté ferroviaire britannique parce que nos gens, nos cheminots, sont des héros. Hier encore, certains de nos employés ont été tués dans une attaque russe et de nombreux autres blessés. Au contraire, M. Lynch doit souligner la solidarité. »

Le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, avec qui Kubrakov a récemment signé un accord d’aide à la restauration des réseaux de transport en Ukraine, s’est exprimé à ce sujet. « Mick Lynch devrait arrêter de copier la propagande russe et rejoignez le peuple britannique qui soutient l’Ukraine », a-t-il déclaré. « L’accord d’hier verra la Grande-Bretagne prêter son expertise à l’Ukraine dans le cadre d’un ensemble de 300 millions de livres sterling pour aider à reconstruire l’infrastructure du pays. »

Lynch nie les allégations de soutien à la Russie. « Je condamne absolument l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Poutine il est dégoûtant. » il a déclaré. « Je pense que la Russie devrait immédiatement déposer les armes et se retirer de l’Ukraine. »

La Russie espérait écraser l’aviation ukrainienne dans les premières heures de la guerre. Les pilotes se sont plutôt battus avec honneur, a déclaré le président Zelenskyy. « L’aviation ukrainienne est forte. Ce sera l’une des plus modernes, c’est clair, on ne peut pas y changer. Mais même dans les conditions très difficiles qui prévalent actuellement, les pilotes ukrainiens font preuve de la plus haute classe », a-t-il ajouté. il ajouta. Jugez par vous-même. Au septième mois de l’invasion russe de l’Ukraine, les États-Unis ont annoncé leur intention d’augmenter et d’accélérer la production du système de missiles HIMARS et du missile GMLRS. L’aide à l’Ukraine devrait en être la raison. Cela a été rapporté par le service de presse du Pentagone. L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, l’AIEA, a convoqué une équipe d’experts pour visiter la centrale nucléaire de Zaporijia. Selon le New York Times, la liste des membres du groupe comprend le chef de l’agence nucléaire Rafael Mariano Grossi et 13 autres experts de pays pour la plupart neutres. Il s’agit notamment d’experts de Pologne et de Lituanie, pays amis de l’Ukraine, ainsi que de représentants de Chine et de Serbie, qui, selon Unian, sont derrière la Russie. D’autres membres viennent de pays qui se sont largement tenus à l’écart ou ont ouvert des lignes de communication avec le Kremlin pendant les six mois de la guerre. Il s’agit notamment de l’Albanie, de la France, de l’Italie, de la Jordanie, du Mexique et de la Macédoine du Nord. Ni les États-Unis ni le Royaume-Uni n’étaient représentés car la Russie les considérait comme « inéquitablement biaisés ». La mission devrait se rendre à la centrale la semaine prochaine. Selon l’expert en énergie nucléaire Edwin Lyman, ils vérifieront l’état de tous les systèmes d’urgence, évalueront les stocks de diesel et prendront des mesures pour les reconstituer.

Remplir en ligne