Cristiano Ronaldo quittera Manchester United s’il ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Le Portugais, qui a récolté cinq Coupes d’Europe, a entre les mêmes sourcils que Pago Gento, avec qui il entretient une excellente relation. Cristiano, 36 ans, est insatiable et porté par les défis. Gento le motivait plus que quiconque. Et aussi, comme si cela ne suffisait pas, Messi rejoint ses favoris, avec quatre Coupes d’Europe sur la table, mais de deux ans son cadet. du CR et au club du PSG, qui fait chaque année partie des prétendants au titre.

Gento est parti avec six Coupes d’Europe, un record du monde que Cristiano, qui l’admire et le respecte énormément, et, s’il le peut, le dépasse. Mais tu as besoin d’un club pour t’aider à atteindre tes objectifs, heinManchester United est désormais à cinq points de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, septième de la Première et au risque sérieux d’être expulsé du parti. Messi, cependant, est toujours en lice dans cette édition (les prochains rivaux seront le Real Madrid) et Le PSG est pratiquement assuré d’une place l’an prochain puisqu’il mène en France, à onze points du deuxième.

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions (140 buts), ainsi que le plus prolifique de l’histoire du football international par équipe. Il a déjà marqué 115 buts pour le Portugal et a dépassé l’an dernier le précédent record universel de 109 buts de l’attaquant iranien Ali Daei. Pour tout cela, lundi dernier, il a été reconnu par la FIFA. Cristiano prévient dans ‘The Best’ qu’il lui reste encore une mèche pendant un moment. Ma motivation est toujours là. J’aurai bientôt 37 ans, mais je suis toujours très motivé. J’ai travaillé très dur et je le fais toujours. J’adore ce sport. Je ressens toujours cette passion et je veux continuer. Quand les gens me demandent combien de temps je vais continuer, je réponds que j’espère jouer encore cinq ans.. Tout est mental. Physiquement, si vous traitez bien votre corps, il répondra quand vous le demanderez. » Alors Cristiano, qui est à une Coupe d’Europe de retard avec Gento, n’a pas abandonné. il veut une équipe qui lui permette d’essayer de neutraliser l’avantage que Messi a en jouant pour le PSG.

Avant Cristiano et Messi, il y avait d’autres joueurs qui ont essayé d’atteindre les chiffres de Gento, mais n’ont pas pu. Maldini et Costacurta, tous deux de Milan, prennent leur retraite avec cinq Coupes d’Europe.